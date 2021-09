TERRATREMOL EUROPEU

La detenció del President Puigdemont a Itàlia, fa olor a una nova maniobra de les clavegueres de l’Estat, en aquest cas la part judicial. Sembla prou clar que el President pot anar on vulgui amb les resolucions dels Tribunals europeus a la mà.

De fet el Tribunal General Europeu va deixar ben clar que no es tornava la immunitat als 3 europarlamentaris de moment i mentres es resol els recursos, i alhora deia que no hi havia cap euroordre activa i per tant tenien tota la llibertat de moviments. Hem pogut veure les seves reunions a França amb l’Assemblea francesa recentment i com el President excepte per Espanya que es veu que no forma part de la Unió Europea, no ha tingut cap tipus de problema. Ara arriba a Itàlia i es detingut recordant aquelles imatges a Alemanya.

El Govern espanyol, aquell que diuen defensa el diàleg ja ha dit que el President ha de sotmetre la seva acció a la Justícia i com sempre demana respecte a les decisions judicials, llàstima que per les decisions de les urnes i el vot dels ciutadans ja no te la mateixa opinió i dit sigui de pas, en la defensa de la llengua catalana tampoc com hem pogut veure recentment amb la Llei d’audiovisuals i ara descartant el seu us a les cambres polítiques espanyoles. Per acabara-ho d’arrodonir el Suprem assegura que mai va desactivar les euroordres, quan es ben sabut que Llarena va fer una sèrie de preguntes al Tribunal Europeu sobre les mateixes per aclarir conceptes i la resolució abans esmentada ho deixava ben clar en aquest sentit.

Es una nova maniobra de mentides per intentar capturar la peça més desitjada que fins ara ha tombat tots els intents i cacicades que han provat amb el rebuig sempre dels Tribunals europeus. Francament crec que la detenció no te recorregut, però per altra banda cal veure quin benefici portaria la seva extradició. A Catalunya podria ser el punt definitiu per l’aixecament als carrers, els partit encara que a contracor com podria ser el cas d’Esquerra es veurien arrossegats a trencar la Taula de diàleg i si hi haguès dignitat retirar els parlamentaris de Madrid. Pel que fa al Govern de Pedro Sanchez podria perdre el suport dels republicans fins ara gratuit, i això faria prorrogar els pressupostos i haver de convocar eleccions properarament per perdre la majoria. Per tant una patata calenta que sembla nomes beneficiaria a la dreta rància amb possibilitat de governar a Espanya i el gust de l’aparell judicial franquista que hauria complert bona part de la seva venjança.

En definitiva un terratremol que hores d’ara no crec que vulgui ningú i de conseqüències imprevisibles.