Tampoc ha canviat tant.

El nou govern del PSOE a la Generalitat comença a explicar els seus plans, ahir li va tocar a Albert Dalmau Conseller de Presidència i els seus objectius en definitiva i amb els fets no difereixen gaire del passat Govern d’Esquerra.

Parla de Coordinació del Govern, transformació dels serveis públics, transformació digital i desplegament del Govern efectiu. Des de Junts ja l’han titllat de sucursalista i dependent ja que no es d’obediència catalana dient que els acords d’investidura depenen de Madrid. Posa com exemple la trobada del President a la Zarzuela amb el Borbó i li demana si li demanarà que rectifiqui el discurs del 3 d’octubre de 2017. Per la seva banda el conseller ens diu que activarà les comissions bilaterals per complir els acords amb exigència.

Tants escarafalls de cara a la galeria ja no son de rebut, que esperaven d’un Govern amb el lideratge del PSOE que proclamessin la independencia?. Fan el que s’espera i que tothom sabia que farien una submissió explicita a Madrid que es on al final es decidiran els assumptes. La trobada amb el Rei per primer cop amb anys no te res d’estrany, ja que el President català estaria completament d’acord amb el discurs miserable del Borbó el 2017 i per tant res a dir. Pel que fa a les comissions formen part d’aquesta escala de poder i on finalment les decisions son sempre de Madrid cap a les autonomies. Res de nou.

Si mirem el que han fet al darrer Govern o d’altres independentistes, nomes difereix dels gests. Les decisions han estat a Madrid igualment. No s’han atrevit a tallar aquest lligam i amb més o menys gests de cara a la galeria, com no anar a veure el Borbó, cosa a mitges, ja que han sopat amb ell com a la inauguració del Mobile, o sigui tot una cortina de fum i un teatre que no serveix de res. Activar les comissions bilaterals és el mateix que la taula de diàleg tant reclamada i amb la mateixa composició desigual. Un amb poder de decisió i un altre que no. Per tant fer tants escarafalls i fer-se els ofesos fa més pena que altra cosa.

La qüestió que tots sabem es que amb gests inocus com fins ara no avança l’autogovern de Catalunya, nomes la propaganda pels hooligans de cada partit. Els fets son els que fan avançar les coses i aquests tots sabem que han estat de fireta i per tant també inocus per l’Estat espanyol.

Tampoc ha canviat tant.