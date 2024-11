SURVEILLED

Sense categoria

Aquest es el nom del film que s’estrenarà per HBO am el director Ronan Farrow i que posa l’Estat espanyol davant el món com el que és amb la violació dels drets humans amb l’afer de l’espionatge a Catalunya.

Un Estat posat com exemple i que ja s’ha estrenat a Nova York abans d’arribar a la plataforma. Escenes de dos germans que descobreixen que la seva intimitat queda al descobert per l’espionatge de Pegasus per part de l’Estat il·legalment son elements que Farrow posa damunt la taula amb la reflexió que ens pot passar a tots per aquesta impunitat d’utilitzar un programari espia que nomes es ven a organismes estatals i en poden fer aquest mal us totalment injustificat. Pegasus, empresa israeliana és l’eina i que pot combatre el crim organitzat, terrorisme o xarxes pedofiles per exemple però que no poden controlar si el comprador en fa un us tant pervers. Per exemple Arabia Saudi el va fer servir per perseguir el dissident periodista Jamal Khaixoggi per assassinar-lo i també Espanya o altres que simplement son eines del règim per perseguir la dissidència. Aquí arriba al conegut com a Catalangate i l’espionatge a polítics i activistes independentistes. Una mena de fil conductor desprès de la violència utilitzada l’1 d’octubre i que ha arribat a empresaris,advocats i altre gent que creien amb relació amb el procés català i que Citizen Lab, el laboratori canadenc va destapar.

Un escàndol amb majúscules propi de règims totalitaris i que Espanya en queda retratada davant la comunitat internacional. La seva manera de procedir per apagar una revolta democràtica com la catalana ha estat la negació de la democràcia, la violència policial, i posteriorment la repressió i la violació dels drets humans amb l’espionatge il·legal pels seus propis fins, apart de la difussió de notícies falses per influir amb eleccions i amb càrrecs polítics per exemple. Farrow ara ho posa en els ulls del món i ho fa des de la mirada externa que evidentment posa la vergonya sobre Espanya en un afer que aquesta ha intentat tapar davant el planeta amb aquella frase “Espanya es una democracia consolidada”, suposo que us sonarà.

El gran drama de tot aquest afer, és que els nostres partits, els que havien de culminar el procés de la societat civil, no han aprofitat aquest autèntic escàndol per enfonsar l’Estat, no tant sols això que els veiem de bracet del PSOE col·laborant amb al govern estatal com si res, i colze a colze amb aquells que van ser els botxins de tot aquest afer.