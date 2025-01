SURREALISME

Sense categoria

Un nou cas escandalós amb la desaparició de la propietat privada i la indefensió de les persones que han seguit el sistema en benefici d’altres que s’aprofiten del sistema sense conseqüències.

Veiem com a Girona la policia desallotja una família de casa seva i permet l’entrada d’aquests paràsits anomenats ocupes. De fet la policia va avisar els propietaris que si volien recuperar per la força el seu domicili podia ser violació de domicili. El cas de Jordi Riera i la seva familia i la seva desocupació per un video qu eels ocupes van presentar cuinant dins la casa i que sembla te més valor que les escriptures presentades per Riera. De fet un procés burocràtic molt lent i la indiferència dels veins dient que si no molestaven no eren un problema han agreujat la situació. La reacció per part del consistori també ha estat tebia i de revisió de protocols.

Tot va començar quan eren a la propietat on no hi havia ningú però amb indicis d’haver estat ocupada per la destrossa d’una paret. En aquell moment els ocupes van voler accedir a l’inmoble i els ho van impedir per tot seguit alertar la policia. De fet la famiía havia anat a casa per iniciar unes obres que portaven mesos esperant la llicencia i per això portava temps tancada. El que va passar desprès va ser l’expulsió del pis i l’entrada dels ocupes amb la prova del vídeo abans esmentada i fins el dia d’avui amb tota la gestió burocràtica que ha deixat els propietaris al carrer.

Un nou cas d’una societat a l’inrevès, els legitims propietaris de l’inmoble expulsats del seu domicili per donar entrada a uns violadors de domicili, per tant un delicte i per fer-ho més esperpèntic presentant un vídeo cuinant a dins, cosa que un cop dins la casa podien presentar qualsevol activitat, cosa que no hauria de significar res i molt menys per damunt de la presentació de les escriptures de la casa. Tot aquest desgavell amb l’agreujant de la falta de reacció de les institucions i la seva burocràcia que segueixen permetent aquest robatori amb premi pels lladres i càstig a les víctimes que amb indefensió de moment viuen aquest malson.

En un estat de dret normal, la propietat privada és sagrada i no és qüestiona podent fer l’us que en creguin convenient els seus propietaris legítims, en Estats de fireta com Espanya aquests delinqüents anomenants ocupes segueixen gaudint de més drets que la resta i el seu aprofitament del sistema molts cops te premi i dona la idea dels valors que és volen donar a la societat.

Surrealisme a Girona.