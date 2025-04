SURREALISME PEL BROC GROS

Sense categoria

Hem sabut que Trump inclou la protecció del cinema en català com una de les barreres per justificar els aranzels. Una nova prova del surrealisme que vivim en aquests dies amb la nostra llengua com excusa.

Efectivament l’administració americana renega de la inversió en producció local que considera un impediment pel lliure accés al mercat. De fet son totes les llengue cooficials com el català, el basc i el gallec com a barrera al comerç. Critica la exigència que per cada tres dies d’exhibició d’una obra procedent de fora de la Unió Europesa se n’hagi de projectar un altra produïda la UE i augmenta un dia si a l’Estat espanyol es una llengua diferent del castellà. Pel que fa les plataformes digitals denuncia que estiguin obligades a comptar amb un cataleg on almenys el 30% sigui producció europea i les de grans facturacions han d’invertir almenys un 5% dels seus ingressos en producció d’obres europees i això impedeix que empreses americanes treguin el màxim rendiment del comerç amb la Unió Europea. Alhora critiquen un excés de regulacions a la Unió que porten a processos legals de gran complexitat.

Des del punt de vista americá amb un país al capdavant del món i una llengua, podriem dir la oficial a tot el món i sense problemes, apart d’una concepció de superioritat respecte a la resta que els fa perdre el món de vista. El món és gran i els que no gaudeixen o exerceixen aquestes condicions si volen sobreviure s’han de protegir, per exemple amb la llengua cal aquestes quotes obligades per poder gaudir en la nostra llengua d’aquestes obres i cal una ajuda econòmica o subvenció en aquest cas dels milionaris ingressos per poder subsistir com a llengues minoritàries en aquest món global. La producció europea en general ha d’estar protegida o poc a poc desapareixeria i nomes la producció americana seria la protagonista i evidentment en el contracte comercial de grans beneficis per les productores o plataformes americanes s’ha de contemplar aquesta protecció.

Un altra cosa seria aquest excés de burocracia per fer les gestions que crec a Estats Units és molt més simplificat i agraït per la població en general. De totes formes son molts Estats i les regulacions comunes son difícils d’executar cosa que al continent americà no els hi passa. Seria un punt a millorar per poder en el cas com diuen dels processos legals els terminis fossin més curts i l’agilitat en resoldre molt més efectiva. Aquella excusa de les garanties crec no te massa sentit i segur que podria ser-hi igual.

En definitiva donar la culpa a la protecció minsa del català a les produccions per justificar els aranzels no deixa de ser surrealisme.