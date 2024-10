SORT QUE ERA UNA DEMOCRÀCIA PLENA

Sense categoria

Llegeixo amb incredulitat que obren una botiga en línia que fan apologia del franquisme i el nazisme. Una notícia que no deixa de sorprendre amb la tant esmentada democràcia plena espanyola que no deixa de ser una broma pesada.

Efectivament, El Movimiento Católico Espanyol posa a la venda samarretes i dessuadores amb l’esvàstica o sigles del feixisme. Tampoc res estrany, ja sabem que la religió catòlica espanyola i el feixisme sempre van de la mà. De fet el Dictador ja sabem que els tenia al costat sempre i era un dels poders del règim del terror més dur, i pensar que alguns encara segueixen a aquests miserables amb sotana negra.

Com deia aquest partit franquista que viu al marge de la llei de memòria democràtica i l’ha saltada tots els cops que ha volgut fa burla de la mort de periodistes, feministes i militants d’esquerra impunement i ara amb aquest nou negoci en fa apologia. El comerç es diu franquistas, trob un nom molt adequat i esplicit. Dessuadores amb les sigles AHTR que feien servir els nazis per assegurar que Hitler tenia raó i altres expressions que van en la mateixa direcció entre altres delicatessens. Un enaltiment de crims conta la humanitat pocs dies desprès de la condemna al llibreter Pedro Varela per fer enaltiment d’aquests crims i organitzar conferències amb tots aquests grupuscles de feixisme sense fronteres.

Com podem veure tot un desgavell en un país democràtic, no a Espanya evidentment. Nomes cal veure la Fundación Francisco Franco en un honor a un Dictador sanguinari com si tal cosa, o la subvenció per llei que segueix rebent l’Esglèsia Catòlica en un país teoricament laic i amb el currículum sinistre d’aquesta entitat al darrera, tot pagat amb els impostos de tots sense cap vergonya.

No han passat full del franquisme, precisament perquè la farsa de la transició va ser organitzada per ells i la paròdia de democràcia inventada pels mateixos com a cortina de fum per canviar tot per no canviar res amb un sistema que com veiem segueix ancorat en aquest passat amb les víctimes enterrades als vorals de les carreteres i els botxins protegits des del primer dia sense cap tipus de responsabilitat i on ara fins hi tot comodament des de casa aquests miserables poden fer negoci amb la venda de productes vomitius sense cap restricció.

Sempre ens quedarà escoltar que son una democràcia plena.