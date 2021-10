SOBRE REFERÈNDUMS BINARIS

A la sesssió de Control del Govern i a instància del representant de Bildu a la cambra, Sanchez ha estat prou clar dien que no dividiran la societat amb referèndums binaris que no aporten res. Crec que no es pot ser més clar per desautoritzar aquest autonomisme instal·lat a Catalunya amb falsos arguments com la Taula de diàleg.

El representant basc li ha preguntat si una consulta es el millor instrument democràtic i si apostava perquè la ciutadania decidis el seu futur polític, econòmic i social. La resposta del president espanyol ha estat que sí, però situant pel damunt la democràcia representativa en forma dels grups parlamentàris. Ha defensat que es una democràcia plena i no es pot dividir la societat en referèndums interessats i binaris, acabant dient que no es pot fracturar la societat amb referèndums que no aporten res.

Aquest es el tarannà del President que diuen més progressista de la història espanyola. Aquest es el nivell de democràcia que ens ofereix. Davant d’això el cinisme dels partits catalans amb segons quines reclamacions en una Taula es miserable i va amb la mateixa línia de deixar la societat en un no res. Sanchez respón que si a que la ciutadania decideixi el seu futur en tots els àmbits, però ves per on ho ha de fer nomes votant cada 4 anys i deixant en mans dels partits o representants totes les decisions, quedant al marge. Una cosa es la democràcia representativa, que lògicament es raonable i on la ciutadania per ideològia i programa polític atorga i treu amb el seu vot els seus representants, un altra molt diferent es passar a ser un zero a l’esquerra fins els propers 4 anys. Una democràcia no pot ser plena si el principal protagonista, es a dir la societat a la que va dirigida no pot decidir res per ella mateixa. Quan una part important de la societat vol decidir sobre un problema concret, els partits simplement haurien de ser les eines per preparar la lògistica, aportar arguments al debat i finalment obeir el resultat final, res més. No poden ser un tap de la mateixa societat que diuen representar.

Una decisió no es fractura, es com les societats madures aborden un tema i finalment la majoria guanya i la minoria com no pot ser d’altra manera ha d’acceptar aquest resultat. Per això precisament es una societat que lògicament es plural i diversa i no uniforme com pretèn Sanchez amb aquests tics del Dictador que vol dirigir una farsa democràtica on uns pocs decideixen que pot decidir la majoria i que no.

Els referèndums binaris aporten simplement resultats que els partits o Governs han de fer efectius, nomes això. El que no aporta res es deixar la societat al marge de tot i vetada per prendre cap iniciativa que no sigui mantenir la partitocràcia com a eix del sistema repressiu.