SINGULAR PER TOTHOM.

Avui ens anuncien una nova presa de pel absolutament intolerant i que ens tracta com autèntics imbècils venen un fum que simplement no és res.

Diuen que el finançament singular, posteriorment el podran adoptar qualsevol territori, o sigui no es singular. Parlen d’un acord de la bilateral, quan és una reunió del PSOE amb el PSOE a Catalunya i on una part te el poder i l’altra no, no cal dir massa cosa més.

Ens venen un acord per justificar-se que posteriorment als anuncis hem pogut comprovar que simplement no hi ha res de res. No assumeixen l’ordinalitat, un factor clau i tampooc accepten que Catalunya pugui recaptar i gestionar tots els impostos, simplement una gestió compartida de l’IRPF.

Per no haver, no hi ha ni un calendari per executar-lo. Ja se sap que l’Hisenda catalana no recaptarà l’IRPF el proper any i l’Estat deixa clar que no ho accepta ni pensa fer-ho. Es volia que Catalunya no perdi posicions en el ranquing un cop feta l’aportació a les arques de l’Estat i no s’esmenta enlloc, en cap dels punts de l’acord. Alhora no posa límits a la solidaritat, de fet com ara. Simplement esmenten un compromís de treball per desplegar la hisenda catalana sense cap concreció real. La recaptació de tots els impostos també queda en l’exposició de motius però sense cap capacitat en la normativa. Això si, s’emplacen a fer possible presentar la declaració de renda propera a l’agencia catalana però simplement com a pont pel traspàs a l’Estat.

Una nova burla cap a la ciutadania i amb la col·laboració d’Esquerra en aquest cas que ha de justificar un suport al Govern català a canvi d’aquest finançament i vol intentar vendre miserablement una nou parany sense cap vergonya.

Els mitjans i el propi Govern català acabaran de fer la feina bruta per emplenar programació i planes de diari per fer de la propaganda la millor recepta, de fet com fins ara i mentrestant alguns encara es pregunten pel desinterés de la població amb la política i en especial amb els teorics nostres partits, els tontos utils de l’Estat per seguir enganyant els catalans i mantenir la calma per ostentar els llocs de poder d’aquest sistema on Catalunya sempre serà al mateix lloc.

Un finançament singular per tothom, aquesta si que es bona.