Simplement, una Dictadura.

La decisió del TC acceptant el recurs dels Populars i dictant mesures cautelars sobre la reforma del poder judicial que impedeixen la seva tramitació al Senat ha portat reaccions que ens haurien de recordar que a Catalunya no van ser pas les mateixes.

Efectivament, el TC ha tirat pel dret i suspén un debat i tramitació parlamentària de la Reforma del Codi Penal aprovada al Congreso i que havia de ser ratificada al Senat. De fet tot encara es més esperpèntic, ja que la substitució dels jutges ja caducats fa molt temps i no renovats per no arribar al consens entre Populars i socialistes, son els que han vetat la iniciativa, seria com si el lladre fos el jutge del seu propi judici, jutge i part, molt propi de Dictadures com l’Estat espanyol. Les reaccions de la teorica esquerra espanyola han estat de sorpresa i indignació encara que Batet ja ha dit que acatarien la decisió, igual que el Govern que ens diu que es una decisió d’una gravetat màxima. Pel que fa a Podemos, el soci en el Govern espanyol ho titlla de cop consumat contra el poble i la separació de poders ja que el TC li diu al poder legislatiu si pot legislar o no. Ione Belarra denuncia impedir una votació democràtica a la seu de la sobirania popular i diu que ara toca defensar-la, insinuant fins hi tot la desobediència.

Cal dir, que cap llàstima, gens ni mica, el monstre creat en aquest Estat corrupte també el fa servir la dreta i ultradreta per alterar l’ordre de qualsevol sistema realment democràtic. Caldria recordar a aquesta falsa esquerra que ara fa escarafalls, el seu paper amb el vist a Catalunya on el seu suport o silenci davant aquesta anomalia un cop i un altre contra la sobirania del Parlament ha estat presa com una cosa normal. Recordo el suport socialista al 155 i la quantitat de lleis, resolucions o propostes tombades pel TC, o les malifetes de la Junta Electoral posant i traient diputats amb la seva única consigna de respecte a la llei com a lema. Fa riure escoltar Belarra de desobediència i d’atac a la sobirania popular que es veu nomes val per Madrid, ja que tots recordem el seu paper a Catalunya.

Aquest es la democràcia plena que ens presenten, i ara Sanchez que no pot sortir com a perdedor es presentarà com a salvador de les essències democràtiques davant la dreta ferotge, i el més trist es el paperot que els partits catalans faran donant-li suport, i validant un relat fals, enlloc d’aprofitar i fer de representants dels catalans cosa que han oblidat.

Simplement, una Dictadura.