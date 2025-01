Simplement credibilitat.

Sense categoria

La credibilitat costa molt de guanya i molt poc de perdre. Si parlem dels nostres partits a Madrid l’han perduda tota i per tant per intentar recuperar el camí que mai havia d’haver desaparegut calen gests i trencar les dinamiques actuals.

La no admissió de la qüestió de Confiança cap a Pedro Sanchez a Madrid, negada pel PSOE i la seva crossa de Sumar, tal com ha dit el secretari de Junts Jordi Turull, que l’han demanada hauria de comportar decisions que no agradin al PSOE, com evidentment seria la retirada de suport a canvi de res a Madrid i deixar aquest Govern espanyol en una posició de debilitat extrema per acabar la legislatura, altra cosa seria una nova presa de pel, en aquest cas des de Waterloo.

La submissió absoluta d’Esquerra al PSOE amb un suport cec a Madrid a canvi de res que no sigui fum, semblava que no volia ser el camí en aquest cas de Junts i així ho van expressar amb el cobrament per avançat per donar suport als socialistes i una Taula de negociació a Suïssa que hi donava una patina de seriositat. La realitat ja la veiem, la famosa Taula de resolució de conflicte és una burla, ja que el que s’acorda allà, és rebutjat a Madrid pel mateix Govern i per tant cap solució de moment. Alhora els temes pendents com el Català a Europa que ni es ni se l’espera, el traspàs d’inmigració que segueix perdut en el temps, la modificació del finançament com sempre nomes fum, la mateixa amnistia pel President Puigdemont i els exiliats que segueix avortada o el mateix escorta com qualsevol president vetat pels socialistes, son nomes uns exemples dels molts cobraments venuts pels Juntaires i que ara se n’adonen que cap s’ha complert i formen part del catàleg de promeses de Sanchez, totes incomplertes per cert i el que es pitjor sense cap indici que hi hagi cap ganes de resoldre. Tot amanit amb el xantatge que l’alternativa és votar conjuntament amb Populars i VOX, com si la seva aposta fos molt millor.

Aquesta burla macabra un dia o altra ha d’acabar, el descredit i la riota dels nostres partits és inadmissible, han fet el joc a un partit que sistemàticament va contra els interessos de Catalunya i que ha fet de l’engany la seva manera de fer política, prometent a tothom tot, encara que sigui contradictori, per no complir res i portant als altres a vendre aquests teòrics guanys per justificar la seva incompetència i inutilitat per la societat catalana.

La qüestió de confiança no es pot quedar en una amenaça estèril, a de ser el primer pas per fer caure aquest Govern espanyol, res pot ser pitjor.

Simplement credibilitat.