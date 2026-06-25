SENSE VERGONYA
El conegut i teoricament de prestigi periodista Iñaki Gabilondo presenta ara “La gran aventura de la lengua espanyola”, un documental del recorregut històric i evolució de la llengua espanyola, i on ha dit barbaritats que ofendrien a qualsevol.
Com deia vuit capítols on repassa aquesta història des dels origent a l’Edat Mitjana i el segle d’or fins a l’arribada al continent americà, el llenguatge juvenil o la intel·ligència artificial. De fet arran de la colonització americana, el periodista ens diu “La conquista española, en contra de lo dicho y aceptado tradicionalmente, no impuso a los amerindios el aprendizaje del castellano, ni su utilización fue obligatoria a ninguno de los reinatos, capitanias o audièncias del nuevo mundo. Ni proscribio la utilización de las lenguas indigenas, sinó que se llevo a cabo una tarea de conservación y salvamento, la mayor en la historia de las colonizaciones”.
Cal tenir molta barra per dir una cosa així, un periodista al servei del PSOE que es capaç de dir aquestes barbaritats com li ha contestat Oscar Andreu, si fa troles d’aquesta magnitud que no haurà mentit en 6 decades al servei de la Falsa Transició espanyola i la seva farsa.
Un Estat sense vergonya amb aquests sicaris dels mitjans informatius i uns relats de fantasia per justificar el que la historia desmenteix. Dir que la conquesta espanyola americana, que tothom sap que va ser sanguinaria i d’imposició total amb la llengua i la religió com a banderes, que ara algú ens digui que mai va ser així. Suposo que els hi preguntin als Estats afectats americans i com saben d’aquesta època fosca de la seva historia. Tampoc cal anar molt lluny, Catalunya ja sabem que el primer que van fer es el Decret de Nova Planta i la persecució de la llengua que per cert segueix en els nostres temps adequada a l’època que vivim.
Parlar de conservació i salvament de llengües, quan han arribat a inventar una llengua com el valencià simplement per dividir la unitat del català, ès una burla intolerable. Precisament fer aquest documental en una cadena pública, o sigui pagada amb els impostos de tota la societat per deixar anar aquesta propaganda del règim hauria de ser sancionable, i aquest suposat periodista col·laborador censurat definitivament, però això es l’Estat espanyol i tots sabem sobre els pilars en els que esta fonamentat.
Sense vergonya.