Rufian i la seva esquerra de fireta.

En Gabriel Rufian, el cap d’Esquerra a Madrid, insiteix en formar un bloc d’esquerres espanyoles, reclamant menys puresa i més cap.

Un bloc de cara a les Generals que el seu partit ja ha rebutjat. La finalitat lluitar contra PP i VOX. Rufina ha insistit que l’independentisme d’esquerres sempre ha reclamat una esquerra plurinacional i que no hi ha una idea millor si es vol evitar la victòria de la dreta amb un projecte de patiment per la gent.

Aquest personatge que segons les seves paraules en ple procés havia d’estar un temps determinat a Madrid i marxaria, de fet encara estem esperant fa gala del seu menyspreu a l’independentisme i suposo una part dels seus enganyats votants. La seva prioritat clarament és Espanya i aquest marc ideològic anomenat esquerra i que li reclama unitat, oblidant els objectius teòricament principals del seu partit.

Tant li fa el 155, tant li fa el 2017 i tant li fa l’emancipació catalana que evidentment no passa per Madrid i que simplement s’ha convertit en la seva manera de viure per damunt de qualsevol principi. Una unitat que la posa com la millor idea i única per fer front el que considera el seu enemic principal. Llàstima que a Catalunya o allà mateix a Madrid no pensi igual amb l’independentisme i el seu rebuig a la coalició amb Junts per un únic objectiu que res te a veure amb la seva Espanya. Rebuig rera rebuig nomes trencat amb la coalició de Junts pel Sí i que poc va a dura i va posar de relleu el poc nivell polític comparat amb la societat civil i el control total que volien exercir per no perdre quotes de poder o que personatges de tant baix nivell com Rufian puguin viure de la política per damunt de qualsevol principi ètic.

Cal tenir molta barra per fer aquesta proposta frenada pel seu propi partit ràpidament, suposo no per no voler fer-la, sinó per por de perdre part dels seus votants definitivament. Una deriva d’un partit convertit amb crossa del PSOE a Madrid i a Catalunya a canvi de res tangible, i si de la supervivència de personatges com aquest i petites quotes de poder per la seva formació, la única cosa que els interessa per damunt de tot.

De fet la seva reclamació, de menys puresa, mai l’ha tinguda i el cap nomes és pel benefici individual i del seu partit.

Rufian i la seva esquerra de fireta.