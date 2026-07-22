REVOLUCIONS DICTATORIALS
El President de Nicaragua ens diu que “aquí no hi tornarà a haver eleccions”, i anuncia reformes legals per impedir que l’oposició el pugui reptar a les urnes. Un nou exemple de que s’han convertit les preteses revolucions al continent americà.
Daniel Ortega president des del 2007 amb la seva dona com vicepresidenta des del 2017, va anunciar poc menys que la fi de la democràcia, descartant qualsevol alternança política durant la commemoració de la revolució sandinista ara fa 47 anys i la seva argumentació es no permetre que intentin atrapar el poder partits controlats pels americans i que per molts diners abocats mai tindran cap possibilitat. De fet ja han hagut reformes ampliant de 5 a 6 anys el mandat presidencial i reforçant el poder amb la seva dona establert. En les darreres eleccions van guanyar amb un 75% dels vots i diversos opositors van ser inhabilitats i expulsats del país.
Moltes d’aquestes preteses revolucions contra el capitalisme i la dictadura existent s’han acabat convertint en una nova dictadura com Nicaragua o Cuba per exemple, amb una concentració de poder del partit governant i deixant sense opcions a cap canvi possible amb un model semblant al xinès i el que és més important sense cap llibertat de decisió de la ciutadania.
Sempre el poble continua sota les atrocitats d’aquests règims siguin el que siguin i que no conserven res de la idea original convertint una Dictadura en un altra Dictadura sense cap vergonya. La mateixa repressió, el mateix control del poder, i de la societat que segueix privada dels drets i llibertats que li corresponen. Per altra banda també és privada de la seva possibilitat de triar els seus representants lliurement, i poder-los fiscalitzar com tocaria, és a dir un Govern al servei de la ciutadania que seria el que coneixem com a Democràcia real. Tots els valors de la revolució per derrocar règims sanguinaris han acabat en res i anant altre cop cap als valors dels antics règims però ara amb noves cares ocupant les cadires del poder al preu que sigui i amb la repressió que calgui pel poble que com sempre no deixa de ser un actor secundari.
Que un President d’un país digui que aquí no hi tornarà a haver eleccions defineix molt bé al personatge i les seves intencions reals. Revolucionaris per arribar al mateix lloc on estaven, una nova Dictadura i un poble que seguirà oprimit per sempre.
Revolucions dictatorials.