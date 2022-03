La victòria del Barça ahir a Madrid, tant per la golejada, com per la manera, no hi ha dubte que es un retorn als origens, i una prova del malament que s’han fet les coses al club els darrers anys.

Tots sabem que economicament la gestió ha estat nefasta, fitxatjes ruïnosos, i una manera de portar el club que l’ha deixat sota mínims. Esportivament, sense una renovació de les peces a temps i una deixadesa absoluta amb un jugador tapant les misèries i que no deixava analitzar el declive que cada any veiem a Europa sense remei. La junta de Laporta no hi ha dubte que ha retornat la il·lusió, segur que hi haurà errades, però de moment la professionalitat i l’orgull han tornat a un club amb una situació tant delicada. Mil i un entrebancs però que economicament i amb els contractes que venen pel club, i una racionalització dels salaris desorbitats admesos fins ara, han estat de moment suficient per veure ja la llum.

Esportivament, l’aposta també obligada pels joves de la casa, i sobretot la vinguda de Xavi han aportat un camí que tots reconeixem i que poc a poc van adaptant. Cal sumar això, l’encert als fitxatges d’hivern que han suposat un autèntic pas endavant i el que ja escoltem a l’estiu amb un treball serios i eficient.

El que havia de ser una temporada de transició sense cap objectiu, ara ens fa mirar Europa amb l’objectiu del títol de la competició europea que disputem i aquesta gran victòria a la Liga ens permet afermar aquestes places de Champions que son imprescindibles, encara que segurament no ens permetrà lluitar per un títol que ara es veu seriem un serios candidat.

Per altra banda, baixar els fums a tota la caverna mediatica espanyola que ens ha tractat amb menyspreu i fins hi tot pitjor, amb llàstima, com si estiguessim en un altra dimensió que ara veiem que evidentment el Barça del futur seguint per aquest camí tornarà en breu a aspirar a tot i amb un adn que cap equip europeu pot igualar. El Madrid amb un equip més envellit, apart de l’orgull que els caracteritza veuen com els 20 minuts de l’eliminatòria contra un PSG Superior el 80% de l’eliminatoria i una Liga com un passeig, ja que ningú estava en condicions de seguir el seu pas, els ha esborrat la realitat, i aquesta es més dura del que es pensen.

Un gran joc, un gran resultat i una alegria de les que anem necessitats quan la realitat es tant crua.