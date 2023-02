RETIRAR GEGANTS

Cada dia que passa escoltem propostes més curioses i esperpèntiques, ara la candidata de la CUP a l’alcaldia de Barcelona vol retirar els gegants que banalitzen el colonialisme, per acabar de reblar el clau d’una societat cada cop més controlada i adoctrinada.

Efectivament, Basha Changue de la Cup vol una mirada més crítica sobre el passat colonialista i esclavista de Catalunya. Demana retirar elements de la cultura popular catalana que evoquen aquest passat. Concretament vol retirar els gegants negritos de Tarragona o els cubanitos de Sitges. Diu que son enaltiment del colonialisme i cosificació de les persones negres, diu son negres esclavitzats, cosa que no son tots. Critica el documental de TV3 sobre el tema, ja que diu es fa des de la comoditat de l’espectador blanc, i critica recreacions com les persones esclavitzades als vaixells per crear empatia i no per reparar la dignitat dels nostres ancestres. Seria per mitigar la culpa blanca i demana deixar de pagar amb diners públics festes populars d’enaltiment del colonialisme com la Fira d’Indians de Begur.

Realment ens està quedant una societat fantàstica, mirar el passat està bé sobretot per aprendre i per no repetir les errades comeses ara intentar refer tot el passat dins del present ja no es tant normal. Una candidata a un Ajuntament, i encara més el de la capital catalana per la seva importància ha de dur un programa actual per millorar la ciutat des de tots els punts de vista, tant urbanisticament com socialment, ara si la teva prioritat es retirar uns Gegants perquè dius evoquen un passat esclavista, alguna cosa falla. Ja n’hi ha prou de la política de façana, l’esclavisme o el racisme no marxarà per treure uns Gegants que ja formen part de la Cultura Popular. Ho aturarà sobretot l’educació i el compromís social per la igualtat sense blancs, ni negres, ni grocs, simplement persones. Els gegants avui en dia no banalitzen res, son cultura popular i no en tenen cap culpa de les errades en el passat de la humanitat.

Respecte el reportatge de TV3, millor o pitjor, les imatges d’esclaus en els vaixells eren la realitat, no son per cap espectador blanc o blau particular. Tampoc han de ser per reparar res, simplement per mostrar la historia. La reparació com deia bé des de l’educació a les escoles i els valors que transmetem, no hi ha altra recepta, i precisament les Fires que vol prohibir son una bona oportunitat per fer pedagògia, no per amagar sota l’estora.

De fet, i també si vol buscar colonialisme, que miri la nostra història com a poble des de fa 300 anys i ho trobarà de totes les formes i no veig que demani retirar res que simbolitzi l’agressor.

Un nou avís a aquesta societat que volen al seu servei i al de la demagògia.