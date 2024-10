Sense categoria

La tragèdia del País Valencià i els prop de 100 persones mortes que segur ens seran més i el nivell de de destrucció malauradament ja son una realitat que no és pot tirar enrere. De totes maneres un cop passada la DANA que ho va provocar, cal exigir i depurar responsabilitats, per respecte a les víctimes i a la societat en general.

El President Mazón ha fet una gestió nefasta i per tant hauria d’assumir la seva responsabilitat. Un President i partits de Govern preocupats per trinxar la llengua o fer polèmica amb el terme País Valencià, aquestes han estat les seves preocupacions, apart d’atiar l’odi cap a tot allò que provè de Catalunya. Com és evident la gestió ha estat tot un altra cosa, en primer lloc nomes arribar al càrrec van eliminar la Unitat valenciana d’emergències que consideraven una guingueta de l’àntic Govern, en segon lloc la Declaració de Mazon el dimarts al migdia explicant que el temporal es desplaçava i que cap a les 18 hores disminuirà la seva intensitat, una errada total. No van informar com calia i fins hi tot van ignorar el col·lapse del 112. Protecció civil va enviar un missatge passades les 20 hores quan molts pobles ja estaven inundats i la tragèdia consumada sense fer cas dels advertiments previs del Servei meteorològic. El cinisme del personatge li ha portat a dir que els avisos seguien els protocols i que la situació no és podia preveure.

De fet la construcció desmesurada en llocs més que dubtosos i per simple especulació immobiliaria segurament hi ha tingut molt a veure, igual que les inexistent mesures per lluitar contra la crisi climàtica. Com diu avui Núria Cadenes en un article “aquests polítics son més perillosos per inútils que per corruptes”. Una gran veritat que no pot quedar impune sota excuses de mal pagador per continuar vivint i enriquint el patrimoni per damunt d’aquests cadavers.

Una mala gestió que ha de comportar una responsabilitat, qualsevol gestor en una empresa privada si no fa bé la seva feina provocarà la seva destitució, en aquest cas i en un país normal, com a màxim representant de la societat valenciana juga amb els diners de tots i la seva gestió amb aquesta catastrofe ha destapat uns precedents més que dubtosos i una gestió del dia absolutamen inútil que no pot quedar impune. Parlem de la vida de les persones i que ha hagut de lluitar contra aquest fenòmen meteorològic tant violent i en segon lloc contra uns serveis públics i una comunicació totalment inútil.

Cal depurar responsabilitats i la seva ha de ser la primera, com imatge de la classe política d’aquest Estat.