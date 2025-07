Res es casualitat.

Sense categoria

Com parlava ahir amb la proposta de Rufian i aquesta coalició d’esquerres espanyoles com a salvació del planeta i sumem avui la dimissió de Laia Estrada, cap visible al Parlament per desavenencies internes segons diuen.

Com deia avui el mateix Vicent Partal. Es posa de manifest si es que calia un dels pitjors mals i entrebancs que Catalunya no va poder superar per arribar a la independència. Que per si sola ja fos l’objectiu i no calia vestir-la ideo-lògicament a la mateixa alçada.

Aquesta qüestió ha estat un assumpte molt de l’esquerra, no creure amb la possibilitat de la independència, o si hi creia sempre lligada a un caràcter ideològic concret com si els Estats amb Governs conservadors no fossin igual de lliures que els de Governs socialdemòcrates. Cal dir que des de la part dreta sempre ha semblat el carro independentista una qüestió més de supervivència i rèdits que de credibilitat.

Recordo el paper per exemple de la CUP i sempre posant la mateixa alçada a la seva suposada revolució social, feminista i moltes istes més que la independència. Una sense l’altra no els valia, o millor dit, una com a eina i posteriorment la decisió del poble sobre el seu rumb tampoc els valia cosa que diu ben poc del seu caràcter democràtic o la seva cultura de donar el poder al poble mal entesa. Pel que fa Esquerra tots sabem les reticències a una unitat que la diluïa com els altres per un objectiu compartit, cosa que denotava que ni era independentista, ni molt menys de valors republicans que sempre s’omplen la boca, nomes cal veure els exemples recents de Rufian o el seu antecessor Joan Tardà que sempre han manifestat que si han de triar entre independència o esquerra i República, la segona seria la seva opció, de fet el segon va deixar una perla en l´últim Congrés en forma de deixar la independència en segon pla per créixer com a partit francament vergonyosa.

Aquesta superioritat moral molts cops de la part esquerra ha provocat al comprovar amb fets la seva falsedat molts dels populistes que han crescut en el món i que sembla sorprenen a tothom quan no hauria de ser així.

En definitiva, la certesa que a Catalunya un partit anomenat independentista, aquesta és la seva principal meta, els postulats ideològics no han de ser cap factura, els decideix el poble i tots son legitims.

Res es casualitat.