Res de res.

Les promeses que acaben sent fum tard o d’hora acaben veient la llum. Tenim un acord de finançament singular que Esquerra va vendre pel seu suport al PSC a Catalunya i que ara els mateixos protagonistes comencen a virar amb el seu discurs.

En uns moments de ple terratremol de corrupció del socialisme a Espanya, a Catalunya per primer cop admeten que el calendari establert segurament ha de ser menys rígid i dona idea que el tema és tant complicat que difícilment és pot complir. Un acord de finançament, un més a la història de fum entre Catalunya i Espanya aquest cop anomenat singular i que ben be ningú sap que vol dir, però que els repúblicans van vendre com la peça angular a canvi del seu suport al Govern català i la investidura del President Illa. Parlaven del primer semestre del 2025 per la seva materialització en la comissió bilateral i que ens han mantingut en el discurs de les dues formacions fins el dia d’avui que ja veuen impossible de complir. Esquerra ja veu com el tema no es cap prioritat al Govern de Sanchez i l’excusa ara de l’esclat de la corrupció no pot ser una excusa, més aviat és que la gestió, recaptació i liquidació de tots els impostos i una aportació catalana a l’estil del sistema basc mai serà una realitat. Ara ja admeten les dificultats i com a tòpic demanen no negociar a cops de titular, que vol dir traduït que no preveuen que mai sigui una realitat.

La història és tossuda i és repeteix entre els nostres partits i Espanya. Les promeses per justificar acords o suports que semblen increïbles sempre han quedat en paper mullat o amb enganys molt lluny de ser la idea original com el Traspàs de Rodalies, immigració, el blindatge de la nostra llengua o un finançament just per posar uns exemples que son recurrents. La ciutadania amb una mica de memòria i sense interessos particulars en els partits catalans sap perfectament que son una excusa per justificar l’actitud vergonyosa legislatura rera legislatura i que al final acaben sent res amb l’aliat de la mala memòria popular que sempre és una ajuda.

Esquerra per exemple sap que Catalunya mai tindrà un finançament singular com el que s’insinua i per tant el cinisme de les nostres formacions sempre pendents de justificar les seves decisions que realment son a canvi d’interessos personals i de partit que res tenen a veure amb el titular. Es un bucle que els ha fet perdre tota la credibilitat i que dona idea de la misèria política que hem de viure.

Res de res.