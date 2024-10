RES DE NOU

Sense categoria

Demà veurem com el President de Catalunya trenca la normalitat institucionals des del 2010 per anar als actes de la Hispanitat, de fet un homenatge al feixisme en tota regla, cap sorpresa i una imatge per avergonyir-nos tots plegats.

Una imatge que no agafarà de sorpresa a ningú i menys aquells que li van donar suport per la seva presidència. El President Illa no ha canviat, com ja va demostrar el 2017 al costat del feixisme en la manifestació de Barcelona, per tant no enganya a ningú. Simplement fa el paper que creu ell i el seu partit d’obediència estricta espanyola. El cap l’hauriem de girar cap a la deriva dels nostres partit d’independència de fireta, que amb la seva doble cara per davant i darrera van frenar l’emancipació nacional i ara segueixen el seu curs autonòmic del qual per cert no han sortit mai oficialment. Ahir van aprovar la resolució del finançament singular, aquell que simplement és fum i que en cas d’haver alguna modificació serà aplicable per tothom, ja que va quedar clar el rebuig del Concert econòmic per Catalunya, o sigui renunciar a recaptar tots els impostos i pagar una quota de solidaritat pels serveis d’Espanya com el País Basc.

Sí això fos una democràcia, la lògica portaria a pensar que cap representant dels catalans podria rebutjar una cosa així, ni tant sols el més espanyolista ja que garanteix una solidaritat amb els pobles d’Espanya i s’atorga poder invertir aquests diners recaptats dels nostres impostos en el propi territori per millorar les seves condicions. Com veiem, alguns renuncien a aquesta representació, perquè senzillament mai els ha interessat els ciutadans del seu territori que no son la seva prioritat.

En la deriva sobretot d’un dels partits, Esquerra Repúblicana, veiem com surt a la llum rumors de que Oriol Junqueras ha fet mans i manigues per mantenir alts càrrecs en aquest Govern socialista, de fet deu ser l’únic interés nacional que te, ja que tota la resta com ha va quedar avalat el 2017 era una cortina de fum sense cap ambició que no sigui la personal.

Curiosament l’altre guru de l’espanyolisme ranci, Jose Maria Aznar criticant al Govern de Sanchez diu que veu un referèndum autoritzat aquesta legislatura i critica els pactes amb Bildu que ho assimila amb ETA, sense mirar al seu partit amb la primera presidència per un tal Fraga i que seguint el fil hauriem de qualificar de franquista en tota regla, i per cert pel referèndum no es preocupi, ja que ni Sanchez i el seu PSOE, un altre artefacte del franquisme acceptarà mai, i per si de cas els nostres partits ja s’han encarregat de deixar-lo en res quan va arribar el moment.

Per tant, res de nou.