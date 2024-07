Sense categoria

Avui amb el resultat de les eleccions franceses, hem vist com el primer ministre fins ara ja ha presentat ràpidament la dimissió per responsabilitat, fa poc a Londres vam escoltar el primer ministre sortint desprès de la derrota i malauradament res a veure amb aquesta pseudo democràcia que hem de patir en el nostre territori.

Efectivament Rishi Sunak sortint del 10 de Downing Street i amb una gran derrota a l’esquena ha repetit que li sabia greu i assumia una derrota aplastant, un senyal que el Govern havia de canviar. Ens deia que prenia nota de l’enuig de la societat i ha demanat perdó amb aquells que han fet esforços de campanya al seu costat.

Ha posat el país al capdavant i ha encoratjat al nou Primer Ministre a fer bona feina per ell tal com ha decidit la població lliurement.

Aquests detalls, que no son poc importants, son impensables aquí, on normalment ningú accepta la derrota i molt menys encoratja al guanyador a fer una bona feina pel país, molt menys demana perdó a la societat per la seva gestió i molt menys admet que el color polític del Govern havia de canviar. Simplement és una democràcia amb tots els seus encerts i errades, però amb vocació de servei a la societat que representa, uns valors que s’han perdut totalment a Espanya i de retruc a Catalunya. Seguint aquest exemple a casa nostra els lideratges del procés ja haurien d’haver demanat perdó i s’haurien d’haver retirat de la primera línia amb una mica de dignitat. La realitat és que tots els que poden segueixen al poder i intentant mantenir-se dins el mateix al preu que sigui i per damunt de qualsevol promesa o valor existent i sense cap pensament de demanar perdó a la societat catalana per la gestió posterior de l’1 d’octubre del 2017 i un final tant trist que va il·lusionar bona part de la societat i que finalment la va deixar caure sense contemplacions, i posteriorment amb humiliació inclosa col·laborant amb aquells que voliem deixar enrere per sempre.

No hi ha dubte, que hi ha moltes coses per canviar, i Catalunya com a territori petit tindria més facilitats per aconseguir-ho i tornar a la via correcta de la democràcia i no de la partitocracia actual.