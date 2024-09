REPRENDRE EL CAMÍ

Sense categoria

La Diada, ens ha deixat una mica d’aire fresc dins aquest context viciat on vivim. La gent, sempre la gent i a pesar de tot vol acabar allò que ha començat, i això davant de tantes dificultats te un gran mèrit.

Realment s’enten perfectament el desencís per no fer efectiu el resultat del Referèndum de l’1 d’octubre, simplement complir la llei aprovada pel nostre Parlament i comprovar com res del que ens deien era veritat i posteriorment patir la repressió espanyola i la vergonya dels nostres partits venuts als de sempre i oblidant a qui representen un i altre cop.

En aquest context el desanim pot fer abandonar, però bàsicament per rebatre la propaganda espanyola amb el suport dels d’aquí, cap independentista ha deixat de ser-ho estigui mobilitzat o no. A la Diada hem vist com TV3 inclosa incidia amb unes xifres d’assistència que comparava amb altres anys i seguia així el relat espanyol fals. Ja que si mirem enrera les seves xifres mai han estat certes i ho sabem perquè ara molts cops son diferents de les que ens havien dit segons el que els convé. Per tant entrar en aquest debat és un absurd que hauriem d’evitar. Cada context es una història i cap altre causa ha reunit les mobilitzacions que hem fet i tampoc cap altre te aquesta convocatòria, per tant un èxit com sempre.

Hem lluitat apart de la repressió espanyola que això no ha canviat amb un poder judicial que no fa cas a les lleis, cosa que les mancances democràtiques a Espanya permeten. De totes maneres la vergonya ha estat dels nostres partits, submisos i preocupats per les seves batalles entre ells i entre si com el cas d’Esquerra Repúblicana on el cas per exemple dels cartells de l’Alzheimer ens ha ensenyat com es pot ser de miserable i com tant el sector Rovira com el sector Junqueras hi estan enfangats fins al coll i ens produeixen vergonya aliena. Veiem les reaccions de la CUP quan Llach diu que a les manifestacions es busquen independentistes i no si son d’Aliança Catalana que diuen extrema dreta quan realment dir que la immigració es un problema i que els reincidents a la delinquencia que han vingut a casa nostra haurien de ser expulsats, no es extrema dreta, seria la normalitat en qualsevol lloc o sinó que els acullin a casa seva si tant els hi agrada això. Per altra banda Junts i la persecució al President Puigdemont que hauria ja d’haver deixat el suport a Sanchez a Madrid ja que els seus cobraments per avançat com el català a Europa son simplement fum.

Davant tot això, no tinc cap dubte que la Diada és un nou èxit i un reprendre el camí saben ara que nomes ens tenim a nosaltres mateixos, ja que els nostres representants ho han deixat de ser com hem comprovat.