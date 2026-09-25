RÈMORES DEL PASSAT
Cíclicament apareixen plataformes que volen reformular el catalanisme i tornar un altre cop molts anys enrere amb rèmores del passat en aquest cas del món convergent com Paral·lel 41 amb la regidora de Junts Victoria Alsina al capdavant.
Quan se li pregunta per la seva diagnosi de la situació del catalanisme, ens diu que és un moment complicat entre nostàlgia i resignació. Parla de l’orgull de quan anaves pel món i deies que eres català amb un projecte clar que sap on va. Un catalanisme que suma i no nomes reivindicar el país, sinó construir-lo. Parla dels reptes d’aquí a deu anys com per exemple l’habitatge, un problema molt gran.
Com veiem una mirada al passat i nostàlgia d’aquells anys on catalanisme francament no vol dir res, no es pot reclamar una nació sencera sense sortir de la cotilla espanyola, un frau en tota regla i on molts treuen profit d’aquest autonomisme de butxaca i beneficis amb Espanya i on dos dies a l’any es permeten dir quatre frase i reivindicacions de cara a la galeria i que desprès queden tancades en un calaix.
No saben o no volen adaptar-se als nous temps, una nació plena, evidentment és independents i per tant el catalanisme buit de contingut ha passat a la lògica de la independència per gestionar en benefici de la teva societat i territori sense demanar permís a ningú. Ho van frenar al darrer moment i els intents per tornar a la mentalitat autonomista de sempre son els esforços que la nostra classe política ha dut a terme sense tenir en compte que la petjada del procés dins la societat no te volta enrere. Han frenat la inèrcia, però no el poden esborrar, jo no vull vendre fum per exemple amb habitatge, vull ja poder gestionar habitatge i això nomes ho pot fer un Estat.
Iniciatives com aquesta son un cementiri d’elefants i un autonomisme del passat que simplement és submissió sense cap ambició nacional. No enganyen a ningú, han quedat retratats i no son honestos per dir al poble fins on volen arribar o no. La paraula catalanisme podia tenir un sentit un cop recuperada la falsa democràcia, però ara ha perdut qualsevol sentit, qualsevol partit al Parlament s’hauria de poder dir catalanista, que no significa voler el màxim per Catalunya, que es voler un Estat.
No és pot tornar al passat que enyoren, el context ha canviat i ara aquesta formula nociva per Catalunya ja està enterrada i no tornarà.
Rèmores del passat.