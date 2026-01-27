REGULARITZACIÓ I DRETS
El Govern espanyol complau Podemos i aprovarà una regularització de mig milió d’immigrants. Segons la formació morada equiparan regularització i drets, cosa que crec no és així.
Aquesta mesura és farà a traves d’un Reial Decret i així s’estalviarà la convalidació a la cambra corresponent on no tenia majoria. De fet Junts concretament va pactar amb el PSOE la delegació a Catalunya de les Competències sobre immigració i Podemos la va tombar encara que posava aquesta mesura com a moneda de canvi per replantejar l’assumpte. Segons Irene Montero son aquí per garantir drets i els papers son drets i ens parla de regularitzar els que ja estiguessin a l’Estat espanyol abans del 31 de desembre del 2025 i que puguin demostrar cinc mesos de residència amb empadronament, informe mèdic o contracte de llum. Diu que cal evitar tanta burocracia i requisits. Al mateix temps Podemos que com deia va tombar la porposta de Junts per la competència per racisme i defensa que cap esser humà és il·legal, obrint la porta a tornar a negociar-la si s’eliminen aquests continguts.
El cinisme de Podemos en aquest cas no te límits. Primer van vetar una delegació de competències a la Generalitat sobre immigració, en un territori on és un greu problema i per tant la gestió de pròximitat segurament podia ser una bona solució per posar damunt la taula uns criteris clars, i nomes perquè era en aquest cas Junts i eren per Catalunya, en un clar cas de Catalanofòbia de manual disfressada de racisme que segurament no saben ni el que vol dir la paraula. Racisme es tractar diferent a una persona pel seu origen, color o altres coses. En canvi intentar posar ordre i criteri amb aquest problema amb normes clares res te a veure. Ara ens diuen que els papers son drets, i evidentment no és així. Catalunya no podem ser 20 milions de persones perquè senzillament no és sostenible i el sistema no podria absorvir aquesta quantitat, té un límit tant economicament, per serveis a la ciutadania, per infraestructures i per preservar la convivència i una identitat col·lectiva, per tant papers per tothom és un gran problema com ens estem trobant ja amb molts serveis socials col·lapsats, falta de vivendes, feines i guetos que res aporten al global de la ciutadania.
Volen menys burocràcia i requisits, crec que aquests son imprescindibles si una persona vol integrar-se en qualsevol societat diferent de l’original, tindrà uns drets, però també uns deures clars per no ser un problema i passar a ser un més. La barra lliure dels inconscients de Podemos barrejada de grans paraules simplement és una farsa que ens ataca directament com a societat i a base de regularitzacions massives no solucionaran res. Simplement, cal sentit comú, unes normes clares i acabar amb una barra lliure sense sentit.
