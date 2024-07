REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA EN UNA DEMOCRÀCIA PLENA

Sense categoria

La llei presentada pel president espanyol ahir, apart de ser una autèntica cortina de fum, parteix d’una base curiosa. Tants anys dient que Espanya és una democràcia plena, i ara resulta que cal una llei de regeneració democràtica. Les dues coses semblen oposades.

Una llei inconcreta de control dels mitjans, de subvencions sota control, de vigilància de les fake news tant habituals, acusacions del seu us per part de l’ultradreta, un passar de puntetes per la reforma de la llei mordassa i en el seu discurs unes darreres paraules “La democràcia té el dret i l’obligació de defensar-se de les mentides, la desinformació, boles i ingerències dels que la volen desmantellar enfangant el debat públic o comprant l’opinió de tabloides digitals a base de talonari”, ha conclòs.

Realment, no es una broma, Sanchez després de fer-se el gran ofès per la investigació de la seva dona, que per cert cada cop sembla més clar que va utilitzar la seva posició per generar influències que en una democràcia normal no son de rebut, ens vol vendre una llei inconcreta i on nomes titulars sense concreció en son el seu relat. Crec que s’oblida les campanyes que ha rebut Catalunya des de sempre i especialment en tota l’època del procès cap a la independència i posteriorment amb el 155, tot això amb el suport o el mirar un altre costat del seu partit. Campanyes adulterades en el seu resultat i mil i una mentides per empastifar persones i col·lectius sense aturador dia rere dia i que ara sembla haver descobert Sanchez.

Per altra banda la darrera frase la podria aplicar fins la darrera coma a Catalunya, i ens hauria d’explicar com fer-ho. Supos que li sonen les clavegueres de l’Estat, la polícia patriotica, els Tribunals hereus del franquisme amb jutges precisament contra la democràcia que els ha explotat als dits, la protecció del règim del terror franquista fins el dia d’avui com si tal cosa, els morts encara enterrats als vorals de la carretera, la creació dels GAL, el nul respecte a la voluntat de la ciutadania i així podriem seguir una llarga llista que li faria falta una regeneració democràtica i que evidentment no pensa reformar. En tenim un exemple ama la llei mordassa hereva dels Populars i contra la llibertat d’expressió i manifestació que encara segueix vigent i que tampoc pensa reformar, més enllà d’antigues promeses electorals.

Un desgavell de nou per fer veure que s’avança quan es manté un Estat ancorat en el passat i venen la democràcia plena des del fang i sense cap esperit de regeneració en marxa.