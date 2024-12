Sense categoria

El president de Siria fins ara, Bashar al-Assad ha fugit a Moscu amb la seva família desprès de la derrota militar en el seu país, i les autoritats russes ja ens diuen que rebrá assil per raons humanitàries.

Més de 50 anys de poder han acabat quan els anomenats rebels han entrat a Damasc culminant la victòria llampec amb aquesta guerra. Desprès d’unes hores d’incertesa per saber on estava i veure com les tropes guanyadores entraven al seu Palau conjuntament amb part de la ciutadania, hem sabut on havia anat definitivament.

La família Al-Assad ha governat Siria 54 anys amb un règim del terror. El 1970 el patriarca amb un cop d’estat va arribar al cim i Bashar en va ser l’hereu. El sistema establert va ser la repressió i la centralització del poder reprimint la dissidència. Van participar a la guerra amb Israel que va acabar amb la victòria d’aquests darrers i la pèrdua dels Alts del Golan i un gran número de víctimes. El 1982 va esclatar un revolta sunnita dels anomenats Germans musulmans a la ciutat siriana de Hama, no va dubtar a assetjar la ciutat amb tancs i artilleria i destruir completament la ciutat amb els habitants dins i amb un cálcul entre 5000 i 40000 morts per la massacre. El dictador patriarca va nomenar hereu el seu fill gran que va morir en un accident i aqui va entrar el paper de Bashar amb la mort de Hafez el 2000 i assumint la presidència fins aquest cap de setmana encara que no tenia l’edat legal al país per ostentar-la. Primer es veia com un reformista per acabar sent un control autoritari i terrible. La primavera arab és va convertir en una guerra civil per lluitar contra la repressió brutal exercida i ell va ordenar una resposta militar que va incloure armes químiques i atacs aeris contra civils amb mig milió de morts i prop de 6 milions de refugiats. El suport de Rússia ha estat clau per mantenir el poder amb eleccions totalment fraudulentes i exercir el règim del terror que ara hem vist amb cruesa amb l’alliberament de presoners de les presons on la tortura i la barbarie eren el signe d’identitat del Dictador.

Segurament la coalició que finalment ha guanyat evidentment no seran molt millors, però acollir per raons humanitàries aquest Dictador sanguinari amb milers i milers de morts a la seva esquena i havent traspassat totes les línies vermelles dels drets humans, és una burla al món sencer i una manera de mostrar com funciona el món i on queden els drets més elementals de la ciutadania davant el poder i on les lleis i els discursos queden en res.

Son les raons humanitàries.