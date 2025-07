QUEIXES SENSE SOLTA NI VOLTA

Sense categoria

La tria de la nova portaveu del PSOE a Madrid es militant del PSC, i Esquerra ja ha posat el crit al cel ja que el President Illa no pot defensar els interessos dels catalans per aquest mateix motiu.

Montse Minguez, és l’escollida, i consideren que la veu dels socialistes espanyols sigui militant del PSC, nna formació que durant dècades ha deixat clar que són dos partits diferents. Això demostra que el President Català es un dels principals suports a Sanchez i per tant no podrà defensar mai amb les mans lliures els interessos dels catalans. De fet tot això passa a una setmana de la bilateral entre Estat i Generalitat pel finançament singular.

Les obvietats sempre ho son, i caldria recordar Esquerra que si ara han descobert que el PSC es el mateix que el PSOE i per tant si a Catalunya coincideix amb Madrid la prioritat sempre serà el PSOE, ho no tenen cap tipus de nivell o directament s’enfoten de la societat sense complexos. Caldria recordar que si això ja ho sospitaven els seus vots van servir per fer president al PSOE a la Generalitat i no en tenien cap obligació. Per tant una hipocresia de grans dimensions. No hi ha cap motiu per sospitar que son diferents, segurament els primers temps la cosa podia funcionar però fa molts anys que simplement son una sucursal del PSOE a Catalunya i amb el principal interés a Madrid i no amb els catalans. Crec que fins hi tot un nen de Primària sabria això. El President Illa mai serà un interlocutor de cap problema a Catalunya que pugui destorbar o ser un problema per Madrid, per tant les mans sempre lligades.

De fet el seu cinisme encara s’engrandeix quan parla d’una bilateral entre Estat i Generalitat, quan saben perfectament que no estan al mateix nivell. De fet un te el poder i la decisió i l’altre no te res i està supeditat al que decideixi el primer o el que li concedeixi, per tant de bilateral d’igual a igual res de res. Mai ho ha estat, i evidentment ara tampoc serà així, i encara menys pel finançament singular que tots sabem no deixa de ser un eufemisme per cobrir l’esquena d’un pacte de legislatura però que mai arribarà en els termes que es volia plantejar.

Per tant fer escarafalls amb el nou portaveu dels socialistes a Madrid i les mans lligades del President Català son queixes sense solta ni volta.