PUTA NIT I BONA ESPANYA

La televisió pública de Catalunya ha comés un acte de censura crec intolerable en una societat plenament democràtica i que vol uns mitjans públics que respectin els drets més bàsics com la llibertat d’expressió o la no inclinació davant els partits polítics de torn i els seus interessos.

Crec que una televisió com aquesta ha de veure que es cou al país, com respira i informar sense censura i dient les coses pel seu nom. De fet si es vol fer una televisió parcial, ja hi ha les privades que lògicament marquen la línia que decideixen i tenen el públic que vol aquesta línia.

El programa Zona Franca, era un programa d’horari molt nocturn amb humor irreverent i amb visió de Catalunya sense complexos adreçat a un tipus de públic segurament fart del políticament correcte i per tant dins l’humor i en aquest context s’emmarca el famós gag de Manel Vidal on lliga clarament la posició nacional del PSC amb l’extrema dreta i amb la polèmica de la creu gammada en el mateix. De fet això ha provocat també la dimissió del presentador Joel Diaz, que realment l’honora com a professional.

Realment, a mi no m’agrada el tema de la simbologia nazi, però entenc que en el context d’un programa d’humor pot ser introduït. De fet Espanya te cantants a la presó simplement per dir coses sobre la monarquia i els democrates ens hem posat les mans al cap, ara no es pot seguir la mateixa línia. De totes maneres no deixa de ser curiós que un partit com el PSC ara dominador a la Corpo hagi pressionat per amagar una realitat com es el gag, un partit que no condemna la violència policial de l’1 d’octubre, que esta en contra del Referèndum i que avala la repressió contra Catalunya, apart de ser el partit dels GAL i del saqueig d’Andalusia amb els ERO, efectivament seria extrema dreta.

Per altra banda fer escarafalls per la seva relació amb el nazisme del gag quan tenim mil i un exemples de representants seus que ho han fet d’una manera o un altre contra l’independentisme un cop i un altra, això es ser un miserable cínic. Persones com Miquel Iceta, actual ministre, Jose Zaragoza, diversos senadors, càrrecs com Javier Lamban president d’Aragó o més enrere personatges com Alfonso Guerra, Juan Carlos Rodriguez Ibarra i molts altres han qualificat l’independentisme, els partits independentistes o la societat independentista al nivell de l’Alemanya nazi un moment o altra i aquí no ha passat res.

Per tant i com deia Joel Diaz al començar cada nit “Puta nit i Bona Espanya”