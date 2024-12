PUR TEATRE

Sense categoria

Ara sabem que Educació no ha expedientat cap professor en tres anys per no parlar en català, això quan sabem per un informe que tant sols el 47% dels professors de Secundària parlen sempre en català a classe. VCom podem veure les sentències espanyoles no son res comparat amb el mal a la llengua que ens fan els nostres polítics.

Quan parlem de les lloances del sistema d’immersió lingüística per garantir l’us del català i apart lloat des d’Europa molts cops, no expliquem que els que haurien de garantir la seva aplicació ni estan ni mai han estat per la labor. Les xifres abans esmentades i les sancions no quadren, i s’ha donat la obligatorietat per opció, una cosa que mai hauria d’haver passat. Es com si en la circulació la senyal STOP que es parada obligatòria, ara fos opcional aturars-se o no. Inspecció està clar que no ha fet la feina que li pertocava deixant clar que igual que s’han obert expedientes per males praxis del professorat, no ha fa per l’us de la llengua, encara que segons l’informe un 3% mai utilitza la nostra llengua a les aules i any rera any les xifres dels que sempre el fan servir van baixant sense remei. La pregunta seria que aquest 3% que coi fan encara ensenyant als nostres alumnes, i encara més quan cada conseller ha mostrat el seu suport a la immersió i la seva preocupació pels atacs que rep, sense comptar els seus, esclar. Molts plans lingüístics, moltes grans paraules de defensa de la nostra llengua per acabar ignorant la realitat com han fet des del minut zero.

El mateix sindicat majoritàri USTEC assegura que obrir expedients per falta d’assistència està acceptat, però que s’obrin per no utilitzar la llengua sembla que sigui un pecat, donant la xifra de 130 expedients oberts per males praxis, cap per la llengua.

Un cop més el cinisme dels nostres Governs ens fa veure que la seva obsessió és la imatge, però no aplicar la llei. Ni tant sols la llengua és una matèria en la que facin excepcions. Realment la seva supervivència depèn de tots per utilitzar-lo sempre, però també transmetre la idea amb fets que les normes que el protegeixen no son paper mullat i passen a ser opcionals, amb el perjudici que això suposa, tant sols per esgarrapar quatre vots i no plantar cara a l’espanyolisme ranci que presentaria aquestes sancions com un racisme en contra del castellà a Catalunya.

La immersió assegurava la llengua a l’escola, però mirar un altre costat quan no s’aplica és el pur teatre de sempre.