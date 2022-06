Prou de numerets sense sentit.

Ahir al Congrés espanyol vam tornar a veure aquells numerets que de tant en tant ens tenen acostumats els nostres diputats i que a base de repetir-los son ja més un ridícul per ells mateixos i una presa de pel a la ciutadania catalana que altra cosa.

Efectivament ahir un cop més a Madrid i amb el vot de PP, VOX, Ciudadanos i com no el PSOE es va rebutjar l’ús de llengües oficials diferents al castellà a la cambrea parlamentària. Tot seguit Montse Bassa per Esquerra ha començat la intervenció dient si imaginen no poder parlar la seva llengua pròpia en el seu país, dient que estan fartes, començant a parlar en català parlant de la mentida de l’Espanya plural i dient que els independentistes no han vingut a reformar Espanya. Finalment se li ha retirat la paraula. Nogueras per part de Junts ha dit que si al Congrés no hi cap la nostra llengua tampoc hi cabem nosaltres i ha tingut la mateixa sort. Finalment Botran per la CUP ha explicat que els catalans son bilingues i en canvi molts castellanoparlants son monolingües i també ha acabat silenciat.

Veient això, i veient un cop més com els amics d’Esquerra, el PSOE vota exactament igual que la dreta que tant ens diuen com amenaça futura, ens podem tornar a preguntar el perquè del seu suport incondicional i humiliant per Catalunya. Bassa parla d’imaginacions de no poder parlar la teva llengua al teu país. Potser algú li hauria de dir que no son imaginacions, que son una realitat des de sempre i que no canviarà. Diu que està farta i que no han vingut a reformar Espanya, donç potser hauria d’explicar que fan encara a les institucions espanyoles, és una contradicció tant flagrant que fa pudor. S’han plantejat mai no presentar-se ni col·laborar amb l’Estat, mentres ho facin validen cada llei i cada institució i han de complir les normes que son les que son, no son noves, prou de cinisme. Al mateix podriem dir a Miriam Nogueras, li agafo la paraula i li comunico que el català no hi cap, per tant també pot agafar el tren de tornada. Finalment Botran no ha descobert res, això passa de sempre.

Francament, aquests numerets sense solta ni volta denunciant coses que malauradament son norma a l’Estat espanyol i que tothom sap, nomes es hipocresia pura i serà cert, quan abandonin les seves cadires d’una vegada i deixin de validar un Estat que mai serà el seu.

Prou de numerets sense sentit.