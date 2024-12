PROU DE FER EL RIDÍCUL

Sense categoria

Ahir de la reunió de Junts a Brussel·les, en boca del President Puigdemont va emplaçar a Sanchez per sotmetre la seva persona a una moció de confiança ja que han arribat a la conclusió que no es de fiar pert tots els incompliments constants fins el dia d’avui.

Diu que l’acord amb el PSOE no va bé i un any després els incompliments pactats en son la norma, per tant ha anunciat la presentació a la cambra d’una Moció de Confiança i ara esperarà a veure la resposta a la taula de Suïssa encara que no guarda esperances. Ens diu que continua demostrant que no es de fiar. La Taula per resoldre el conflicte polític no avança i temes com el Català a Europa, les competències d’immigració i els pressupostos per Catalunya on subratlla que les darreres liquidacions han estat catastròfiques per nosaltres deixen tot en molt mal lloc. No cal oblidar el drama de l’aplicació de l’amnistia que segueix ben viu. La resposta no ha trigat i Sanchez descarta la qüestió de confiança ja que no en veu la necessitat i lloa al president espanyol i la feina feta fins ara amb un compliment de tot el pactat. De fet les seves dues crosses principals Sumar i Esquerra ja han criticat la petició amb l’argument del suport a una alternativa que seria la dreta.

Crec que els incompliments d’abans i d’aquesta legislatura son aquí i poca discussió tenen. El català segueix fora de les institucions europees entre d’altres coses per les poques ganes del PSOE, trens, immigració i d’altres segueixen penjades sense avenços, el finançament singular ha passat a plural i amb Catalunya a la cua i per si fos poc l’amnistia ha servit per exculpar tots els policies i deixar el seu expedient tacat de sang i feixisme net i polit, però no per exemple per poder fer retornar al President Puigdemont del seu exili, tot un disbarat. Nomes cal veure els pactes a canvi de suports d’Esquerra a la legislatura tots a canvi de fum com el blindatge de l’immersió lingüística per exemple i altres preses de pel. Davant això demanar una qüestió de confiança que no obliga a res al President sigui el resultat que sigui és una broma de mal gust. Si de veritat es vol donar un cop damunt la taula, cal posar un ultimatum o retirar el suport allà i a tot arreu com reclama l’ANC, això seria una mesura seria, el que han fet te tanta poca credibilitat i burla a la ciutadania com sempre.

El dret a protestar més o menys airat a efectes pràctics no ens aporta res. Cal desemmascarar aquest farsant i un partit enemic de Catalunya, deixar de jugar a la governabilitat d’Espanya i els eixos dreta i esquerra que tots sabem son falsos tenim l’exemple de França recent.

Blanquejar el socialisme espanyol mai ens farà lliures, prou de fer el ridícul.