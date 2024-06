Prou de cinisme a les institucions.

Sense categoria

Tenim dos exemples recents de la degradació de les nostres institucions i de la democràcia en general. El Parlament Balear demanant respecte pel franquisme i en el Parlament català, Amnistia Internacional carregant contra Silvia Orriols i la islamofòbia.

En el Parlament Balear i en la discussió de la proposició de llei de VOX per derogar la llei de memòria democràtica, alguns diputats han enganxat als seus ordinadors fotos de víctimes del franquisme. El president del Parlament ha estripat una de les fotos i ha acabat expulsant aquests diputats amb l’argument de preservar la neutralitat de la sala i han acabat aprovant la proposició.

Per la seva banda Ammistia Internacional carrega contra Silvia Orriols i crida al Parlament a frenar discursos d’odi i aquesta diu que es declara obertament islamòfoba. Demanen mesures per rebutjar expressions d’odi i garanties de no repetició, volen una societat lliure de discriminació, fomentant l’enteniment i tolerància. Orriols ha piulat “El què és preocupant és que a Catalunya hi hagi nenes de sis anys anant a l’escola amb vel islàmic i que es pactin matrimonis forçats, però estranyament això no us amoïna”.

A les Balears demanar neutralitat d’una institució democràtica sobre els crims d’una Dictadura, fa riure per no plorar, una cosa es la neutralitat, i l’altra es validar o trobar com una opció legitima l’horror d’una Dictadura sagnant com aquesta. Intentar manipular la història i fer apareixer les victimes com a culpables tants anys desprès nomes s’explica perquè els mateixos torturadors i assassins del franquisme van dirigir la Transició per quedar lliures i creant una democràcia low cost on personatges com el President d’un Parlament es permeti amb impunitat demostrar que aquesta democràcia simplement es fum, un despropòsit total.

Pel que fa a Amnistia Internacional crec que confon la tolerància amb la integració. Son dues coses diferents, crec que Orriols amb el seu discurs descriu una situació injusta validada pel discurs naif sobretot de l’esquerra de permetre tot a canvi de res, i això no porta enlloc. La piulada de la Orriols denunciant per exemple aquests fets jo també la subscric. Permetre això dins la nostra societat no te res a veure amb la tolerància. En un Estat considerat laic, la religió ha de passar a l’esfera privada i per tant aquestes pràctiques no hi tenen cabuda ni han de ser permeses. El que considerem els valors i els drets humans han de ser el referent de les societats avançades i laiques i per tant han de ser exigides absolutament a tothom i més aquells que s’incorporen a la nostra societat sense cap excepció, això seria la integració. Aquell discurs que sembla fa por a una societat que volen malalta.

Prou de cinisme a les institucions.