PROTESTAR ÉS TERRORISME?

Aquest Estat podrit i al·lergic a la democràcia anomenat Espanya, ha donat un pas més en el seu deliri imperial, ara posant el Tsunami Democràtic com a terrorisme i fins hi tot amb una mort a la seva esquena. Crec i desitjo que cal posar fí a aquesta comèdia i acabar les negociacions d’aquesta investidura amb un no ben gran abans no sigui massa tard.

El tema de l’ammistia ha regirat tot el feixisme sociològic amb manifestacions al carrer davant les seus del PSOE i amb atacs constants per terra, mar i aire. El poder judicial també s’ha posat en marxa agafant funcions en molts casos que no li corresponen però que demostren la nul·la separació de poders i com les estructures no han canviat des de la Dictadura. Ara tocava un nou pas i el jutge Manuel Garcia Castellon el mateix que va dir que l’ammistia no estava prohibida a la Constitució però l’esclavatge tampoc o quan investigant els desapareguts a la Dictadura xilena es va negar a instruir un cas contra el Dictador Pinochet. Aquest personatge ara desprès de molt de temps amb el cas aturat, el treu a la llum pública amb el delicte de terrorisme, imputant al President Puigdemont i Marta Rovira entre d’altres i amb un atac paranoic imputa un mort a l’organització que en realitat era una persona francesa que el dia de l’acció a l’Aeroport i caminant per la Terminal va patir un atac de cor que li va provocar la mort.

Aquest nou pas suposant que l’ammistia fos aprovada deixaria fora de la mateixa els implicats en aquest cas i per tant no serviria de res. Davant aquesta nova reacció en augment de l’Estat i saben que l’interlocutor socialista també forma part d’això ja que ha participat i avalat la repressió i la manera de tractar el problema polític català que ara obligats per la investidura de Sanchez ho reconeixen, però en canvi fins ara no ho han fet. El segon problema es que queda demostrat que qualsevol pacte no serà definitiu, ja que el PSOE no el pot assegurar, ni te els mitjans per fer-ho, ni tampoc la voluntat. Per tant simplement es fum que mai es complirà com ha passat normalment amb les relacions i obligacions d’Espanya amb Catalunya.

Esquerra i el seu afany autonòmic ja han signat a canvi de res i ni això els farà canviar d’opinió, ara falta veure si Junts i el President Puigdemont tenen prou dignitat i força per dir no a Sanchez i provocar unes noves eleccions.

Simplement, protestar no es terrorisme.