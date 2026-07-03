PROTECCIÓ DELS VALORS
França finalment ha prohibit l’anomenat burkini a les piscines municipals, i dona un pas més en la defensa dels valors i model que la nostra societat la regeix.
El Consell d’Estat francès ha suspès el reglament que l’Ajuntament de Grenoble havia aprovat per permetre l’us del burkini a les piscines municipals, argumentant que la mesura vulnera els principis d’igualtat i neutralitat dels serveis públics. Volien eliminar les restriccions de vestimenta, però el Tribunal ha entès que era una demanda de caràcter religiós.
De fet la paraula burkini no apareixia en el decret municipal però tot feia indicar que era per fer una excepció amb el mateix. A les piscines franceses estan prohibides roba no dissenyada pel bany per raons d’higiene, com poden ser altres peces. Les organitzacions musulmanes ja han mostrat la seva disconformitat. França ja ha prohibit el burca o nicab en llocs públics i lluita contra aquests símbols religiosos i de submissió a la dona per motius religiosos.
Una mesura crec que dona idea de la maduresa d’un Estat que creu en la laïcitat pública i uns valors que no es poden transgredir per deixar que la religió passi per davant i que marca la defensa d’uns valors com a societat, alhora que dona un missatge a aquells que es volen incorporar a la mateixa i que lògicament han d’adaptar-se a la mateixa i no pas a l’inrevès com passa per exemple a l’Estat espanyol, no és coartar la llibertat, és defensar en aquest cas per raons d’higiene la vestimenta en una piscina d’us públic i que no pot ser transgredida per motius privats com pot ser la religió.
Trobem a l’Estat com clara vestimenta com burca o nicab que degrada a la dona és permesa sense fre quan alhora és defensa la igualtat home i dona en un clar exercici de cinisme institucional. Cal marcar la defensa dels valors occidentals com una mesura normal on qualsevol que es vulgui integrar a la mateixa ha de complir. El mateix que ens passaria si nosaltres anessim a terres musulmanes. Res estrany i que ha de fugir d’aquest discurs de que tot és racisme de l’esquerra més nociva. Segons quins comportaments no tenen cabuda i no poden ser permesos en la nostra societat i el respecte a la dona seria un i la religió com un fet privat un altre pel bé de la nostra convivència.
Protecció dels valors.