PRESA DE PEL GENERAL

El Parlament ha rebutjat el concert basc per Catalunya esperant un finançament singular. Una nova mostra del nivell dels nostre polítics i com han donat l’esquena a la societat que teoricament hauriend e representar.

El concert economic ha estat rebutjat, encara que el finançament singular pactat per ERC i PSC ja ha traspassat tots els seu límits per ser una realitat. En aquest context i en un nou acte de cara a la galeria Junts ha presentat aquesta moció per erradicar el dèficit fiscal. PSC, PP i VOX hi han donat el seu vot contrari i Comuns, CUP i Aliança Catalana han fet abstenció. El text previes plena sobirania fiscal i normativa sobre la recaptació dels impostos i nomes ha rebut el vot favorable de Junts i ERC. Ara toca esperar la comissió bilateral per veure si hi ha un nou avenç. En el debat Castellà per Junts ha recordat els 22 mil milions de dèficit fiscal i per part d’Esquerra han demanat el suport seu al finançament singular.

Realment el teatre que s’ha convertit la política catalana fa riure per no plorar. Junts i Esquerra porten des del 2017 intentant ser socis del PSOE a Madrid sense treure res a canvi i remenant la cua amb falses actuacions que no ens han portat res més que frustracions. De fet han oblidat la independència i son una peça més del sistema espanyol. Ara Junts en una moció estètica demana el concert econòmic, quan el 2017 si hagués complert amb la llei i anant endavant fins al final no caldria ja que els Estats recapten el seus impostos i els gestionen sense demanar cap permís a ningú, per tant aquesta hipocresia de la queixa del dèficit fiscal altre cop és d’un cinisme brutal. Esquerra per la seva banda segueix amb la fantasia del finançament singular que saben que no serà mai, de fet ha passat el límit i amb un socialisme espanyol preocupat per no caure del seu Govern pels casos de corrupció, encara menys. Per tant segueix la mateixa recepta de cinisme votant a favor d’una moció perduda i demanant suport per una cosa inexistent.

Els que han votat que no haurien de fer reflexionar els seus votants que queden igual perjudicats i gens defensats. Tothom vol viure millor i en aquest cas la renúncia dels seus votants que no volen gaudir del que produeixen és un cas psiquiatric preocupant.

En definitiva, una presa de pel general.