PREMIS AL FRANQUISME

Sense categoria

En un acte organitzat per la Universitat de Madrid CEU San Pablo, s’han entregat premis a protagonistes de la Transició, franquisme en estat pur i alguns amb les mans tacades de sang com Martin Villa. Es l’Espanya de la impunitat del feixisme que dona lliçons.

Han volgut premiar diverses personalitats polítiques de la primera línia de la Transició, aquella que va dirigir el franquisme per fer la parodia de democràcia que ara veiem i blindar qualsevol acusació sobre el règim del terror. El guardó es diu ” Mèrit per Espanya” amb Alfonso Guerra, Felipe Gonzalez, Rodolfo Martin Villa o Ramon Tamames entre d’altres foscos personatges, el darrer teoricament comunista a la Dictadura i ara a VOX, no fa falta dir massa cosa més.

Guerra ha dit que el President Puigdemont ho tindrà difícil per tornar, amb la darrera paraula del Tribunal Suprem, ha criticat qualsevol finançament singular a Catalunya i ha opinat que avalar un cop d’Estat com s’ha fet amb la llei d’Amnistia ha portat a la democràcia a una situació arriscada. Gonzalez ha criticat que el socialisme hagi pactat amb els hereus del terror en referència a Bildu i el separatistes catalans. Han expressat que la Constitució del 78 és un amistici que posava fi a dos segles de guerres civils i cops d’Estat. Les anteriors constitucions no servien perquè eren d’uns contra els altres. El ministre franquista Martin Villa ha demanat PSOE i PP arribar un gran acord com a la Transició.

Realment esperpèntic que aquests feixistes vulguin donar lliçons i es posin la democràcia a la boca, cridin contra la voluntat popular expressada a les urnes com va passar a Catalunya amb l’etiqueta de Cop d’Estat i rebin el guardó de Mèrit per Espanya, que bàsicament per Guerra i Gonzalez seria haver estat els escollits per formar un partit socialista totalment controlat pel Règim i amb el gran mèrit per exemple de tacar-se les mans de sang amb la creació dels GAL que es veu que això no posava en risc la democràcia. Un Tamames que es va presentar en la moció de censura de VOX deixant la jaqueta de comunista i amb la seva autèntica jaqueta de feixista i que dir de Martin Villa, un ministre de Franco amb una ordre de captura internacional per crims contra la humanitat que la impunitat espanyola ha impedit que prosperes mai.

Aquestes son les patums que ens volen donar lliçons sobre el que trenca la democràcia i el que no. Una Espanya de pandereta.

Son els premis al franquisme.