PODEMOS, UN SIMPLE INSTRUMENT DEL RÈGIM

Sense categoria

La Secretaria General de Podemos Ione Belarra ja ha anunciat el seu vot contrari a les competències d’immigració per Catalunya adduint que així evitarant que els Mossos facin batudes racistes pel carrer per perfil étnic, argumentant la competició de Junts i Aliança Catalana pel cas.

Realment, res de nou en aquesta formació, una eina més del règim podrit espanyol com en el seu dia va ser Ciudadanos i on no en queda res d’aquella pretesa revolució pels carrers ara convertit en una estructura de poder més com a crossa del PSOE i on la democràcia quan es tracta dels catalans sempre queda al calaix.

Ja ho vam veure amb el seu paper en el procès català i el seu respecte a la voluntat popular o recentment el Ministre Urtasun de Cultura davant la proclamació del castellà a Alacant al·legant que ho desconeixia sense més i ara Belarra ens acusa de racisme, en particular als Mossos, no sigui cas que poguessim exercir alguna competència real.

La seva catalanofòbia si que es racisme i els venen practicant des de sempre amb qualsevol excusa. De fet la seva política migratoria es papers per tothom pel broc gros i sense mirar les conseqüències, alhora els episodis de morts a la tanca de Melilla amb ella dins el Govern també els passa per alt, ja que no es tractava de Catalunya.

La seva miserable política sobre el tema és profundament racista amb els d’aquí, ja que atorga uns drets a un col·lectiu pel simple fet de ser-lo i això clarament no es aplicable a la resta. Parla de lluita de Junts amb AC que simplement he escoltat coses tant coherents com la regulació de la immmigració, aplicar els drets però també els deures i les expulsions d’indesitjables que no volen formar part de la nostra societat sinó aprofitar-se pels seus actes de delinqüència. Crec coses totes elles totalment coherents i que es veu xoquen amb els votants naif d’aquest col·lectiu que es vol declarar hereu de la revolució al carrer, quan ells simplement han passat a l’altre costat en benefici propi i sense cap revolució pendent en el seu programa, més enllà de ser una peça més del sistema.

En definitiva un partit que ja fa temps que conèixem i que com la operació Ciudadanos ha tingut la seva utilitat pel règim corrupte d’Espanya.