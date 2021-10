Quantes vegades hem escoltat aquesta frase amb visites institucionals de Presidents espanyols a Catalunya o amb els Pressupostos generals. Tornar avui a veure a la premsa espanyola el tracte de favor a Catalunya i l’esmentada pluja de milions que rebrem fa simplement vergonya.

Per desmuntar aquesta nova farsa, cal dir que els Pressupostos del 2022 al contrari que va dir la Ministra no compleixen amb Catalunya ja que no compleixen la disposició addicional tercera de l’Estatut vigent on la inversió ens diu ha de ser equivalent a l’aportació al PIB a l’Estat espanyol, un 19%, davant el 17% que ens ofereixen. Diuen que milloren els passats, segurament sí, però segueixen incomplint la llei com sempre amb Catalunya Fins hi tot ens diuen que s’haurà d’afegir 200 milions com si fos un regal i es una sentència del Tribunal Suprem del 2017 que deia que ja s’haurien d’haver invertit el 2008, un altre incompliment flagrant. Parlen de Madrid com la més perjudicada quan saben perfectament que hi ha una sèrie de partides que son dividides en diferents territoris com Barajas, Museo del Prado i altres.

De fet el segon engany per veure que la pluja de milions no deixa de ser una pluja fina i de curta durada es l’execució dels mateixos. Sabem que el periode 2015-2018 l’execució real ha estat a Catalunya del 65% del previst, alhora Madrid del 113%, o sigui 13 punts per sobre del previst. Quantificat uns 28 mil milions d’euros pressupostats en els últims anys en el nostre territori han quedat oblidats.

Davant això, els nostres partits no poden comprar aquest relat fals i quedar com els tontos utils un cop més de la propaganda dels partits espanyols, ara de Pedro Sanchez. Cal fer memòria i veure com aquest greuge econòmic es crònic, un espoli escandalós que no es pot amagar més. Recordem quan el President Rajoy va venir a Catalunya i també ens va prometre una pluja de milions que mai ningú ha vist i ara el Govern socialista segueix amb la rutina de manipular xifres que mai son certes i que posteriorment quan ja ningú ho recorda segueixen la rebaixa amb una execució que res te a veure amb el pressupost. Crec que dins aquest neoautonomisme que practiquen cal exigir coses tangibles i fermes acordades entre els 3 partits catalans per seure a negociar res, o directament anunciar el vot negatiu davant aquesta farsa que cada any hem de viure i que per cert perjudica finalment tota la ciutadania de Catalunya, sigui independentista o no, cosa que hauria de fer reflexionar a més d’un.