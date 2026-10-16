PERDRE ELS ORIGENS
Hem sembla encertat aquest article amb la disbauxa d’Esquerra, un partit que ha passat de proclamar a ser el pal de paller de l’independentisme a ser una actor més dins el sistema espanyol havent oblidat l’objectiu principal i fent el joc ara amb la barreja amb partits espanyols que tots sabem com es van comportar el 2017. Sense memòria, amb un lideratge allunyat de la societat catalana i suposo uns militants que deuen estar desorientats. Tot un desgavell.
Esquerra en liquidació?
Assumpció Maresma Matas
Això de la liquidació aplicada a la política fa molt mal d’ulls, perquè gairebé sempre ve pel costat de la repressió i de l’odi. L’ús més recent de l’expressió és de Soraya Saénz de Santamaria, aquella estrident vice-presidenta espanyola, anticatalana, de somriure sàdic, que va voler burlar-se dels catalans dient que el Diplocat estava “en liquidació”. En el món de les coses més terrenals, la liquidació ve més aviat pel desgavell, pel desori, per la mala administració del patrimoni o la manca de visió.
Aquests dies, amb el batibull desplegat per l’esquerra espanyola entorn de Gabriel Rufián, aquest concepte de dissolució, de liquidació, d’extinció m’ha ressonat fort. Esquerra en liquidació? Potser és un pensament exagerat o un pensament prematur o només una via per a reflexionar. Ja ho veurem. De moment, agafem-ho com a interrogació.
Diuen que noranta-cinc anys d’Esquerra no poden trontollar tan fàcilment, que té un fort arrelament històric i que la trama municipal encara ho és més, que tot junt fa un bon conglomerat que la solidifica. Però cal tenir en compte que totes les dinàmiques de canvi actuals són impulsades per moviments mediàtics, fora de la realitat tangible, terriblement devastadores i ràpides. De la mateixa manera que no havíem imaginat aigües tropicals a la Mediterrània, ni tampoc ens pensàvem que desapareixerien les caixes i només en quedaria el rastre inhumà de les conseqüències de la seva desaparició, aquesta transformació afecta els moviments polítics. Si no, recordeu el Partit Socialista francès.
Això que passa arran de les eleccions espanyoles té molt de moviment centrifugador activat per les xarxes socials. S’assembla a un fort dissolvent, d’aquells que fan aquella olor totalment addictiva i tòxica, que mareja, que adorm i pot fer perdre els sentits. Té tota la pinta de ser configurat per aquests elements contemporanis de destrucció ràpida, en què la finalitat es perd i només en queda el moviment.
Que Rufián agradi tant a l’esquerra espanyola ja és un símptoma que té ben poc a veure amb Esquerra Republicana, encara que en sigui el portaveu. Potser tot això que passa té una mica l’origen en el fet que Rufián és un dels primers exemples de la política catalana d’un polític engendrat en el laboratori, en aquest cas per obra de l’aspirant a prestigiador de la comunicació Sergi Sol. Ell sempre n’ha defensat la mentoria, el padrinatge amb l’objectiu de trencar el marc mental de l’independentisme tradicional. Ha gastat uns quants articles explicant-ne les virtuts, els orígens i sobretot l’amor apassionat que sent cap a aquest polític, com l’artista que adora la seva obra: “El meu estimat Gabriel Rufián, ho diu sempre i ho diu amb un somriure orgullós. ¡Hem nascut per guanyar! Gràcies, germà. Gràcies per formar part de la gran família republicana, gràcies per haver ajudat tant a superar tots els prejudicis que arrossegava l’independentisme i que eren un llast per a guanyar, per a guanyar un país sencer.” No cal afegir-hi res, tot i que, qui en vulgui més, les hemeroteques en van plenes.
Que hi pugui haver un espectacle d’aquesta mena, gestat per unes actituds prepotents, gens democràtiques, que no tenen en compte ni els principis, ni els programes, ni res més que el melic dels protagonistes és mala peça al teler per a Esquerra. Però sobretot no és aliè a la manera com s’han fet les coses dins Esquerra. No hi ha res que passi perquè sí. Aquest partit n’ha vistes de tots colors, n’hi ha prou de pensar en la campanya bruta contra Maragall feta des de dins.
S’han d’agrair les veus clarificadores i franques de Pilar Vallugera i Dolors Bassa. Aquesta última ho ha dit clar, de manera senzilla, amb la humilitat de qui ara és només militant de base, després de ser apartada dels òrgans de govern: “A mi em costa entendre que Podem pugui anar a la llista d’Esquerra i que Rufián faci campanya fora de Catalunya. Jo sóc una militant de base, penso que és un tema que s’hauria pogut consultar. Segons sembla, els càlculs electorals són millors. A la gent li costa entendre que el líder no estigui al servei del projecte, que hagi passat per sobre de la idea.”
La relació del líder, el partit, la base que representa i sobretot la idea. Potser Rufián no és l’únic cas i és fruit també del fet que el lideratge de Junqueras sobreïxi de les seves funcions. Quan els líders només s’alimenten a ells mateixos són un perill per a la societat en general, però també per a les estructures que els aguanten. En el món de la política sense escrúpols això és a l’ordre del dia. N’hi ha prou d’observar el cinisme d’Ada Colau, batallant per aconseguir els vots d’Esquerra, amb el mateix desvergonyiment que quan li va robar la batllia de Barcelona, legítimament guanyada per Ernest Maragall a les urnes, amb una aliança amb el racista Manuel Valls.