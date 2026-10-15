PERDÓ O JUSTÍCIA
La decisió del Tribunal de Comptes d’aplicar la llei d’amnistia vinculades a les despeses al Referèndum ha estat titllada pel President Mas o Jordi Turull com un tema de justícia i no de perdó.
Efectivament per fi el Tribunal espanyol aplica la llei pels encausats amb les despeses vinculades al Referèndum de l’1 O i la promoció exterior de Catalunya, entre d’altres Carles Puigdemont Oriol Junqueras i una trentena de càrrecs més i deixa sense efecte les fiances de prop de 4,28 milions d’euros. Celebren la finalització de la persecució sobre el patrimoni de les famílies afectades i ho han qualificat de revenja i actuant al marge de la mateixa llei amb la repressió com a bandera i obviant la decisió del Tribunal de Justícia Europeu que va descartar els fets del finançament amb fons europeus. No s’ha acreditat mai les acusacions que s’han fet públiques però s’ha fet un patiment a unes famílies que han viscut amb l’angoixa de xifres milionàries sobres els seus caps per acusacions que mai han tingut proves solides i cal preguntar el perquè d’aquesta decisió quan el 2024 va entrar en vigor la llei d’amnistia i aquest Tribunal seguia mantenint vives les sospites que finalment han caigut.
Crec que això no és justícia ni molt menys cap victòria. Te molt a veure amb el perdó i el no poder mantenir més aquesta farsa d’un Estat tant poc democràtic com Espanya. Aquesta persecució venjativa prové d’una derrota per no acabar el procés com marcava la llei i s’havia promès a la societat. Per tant una tornada a la normalitat en aquest cas dins una derrota, mai pot ser una victòria i si un perdó que no rectifica el patiment de la repressió establerta i on han mantingut damunt els seus caps perdre bona part del seu patrimoni amb la incertesa que això provoca ès cruel i venjatiu.
Per altra banda, la falta de proves sòlides durant el procés judicial no justifica el procediment i la Llei d’Amnistia en qualsevol Estat democràtica hauria de ser de compliment obligat i no de cap interpretació de Tribunals amb un clar tarannà ideològic i allunyat de qualsevol estàndard de la justícia com ha passat en altres tribunals espanyols que han posat de manifest la seva caspa de temps passats que lògicament sense cap transició des de la Dictadura han continuat exactament igual i nomes canviant per les sentències europees que ja no han pogut driblar més.
Bones notícies pels afectats, però en cap cas una victòria dins el context i sobretot que la decisió d’una societat mai pot ser qüestionada en el seu finançament totalment legítim.
Perdó o justícia.