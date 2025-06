Per decret.

Sense categoria

Ahir el President de Catalunya anunciava a bombo i plateret de bracet dels seus companys d’AENA l’ampliació de l’Aeroport incomplint els acords amb el seus socis de legislatura que han quedat amb un pam de nas.

El President ho nega i justifica que ERC va demanar respectar la diversitat i els Comuns, res i per tant no incompleix res. Va anunciar un acord amb el Ministeri de Transports i AENA per aquests 500 metres que la pista creixerà afectant una petita part del dos entorns naturals que seran compensats amb altres zones. Parla que la darrera decisió ha estat del Govern català, això si plenament dacord amb AENA i el Ministeri. Foment ja ha estimat la solució com a bona i que ens portarà 5 mil milions de benefici i 45 mil llocs de treball.

El cert, més enllà de l’anàlisi tècnica del projecte, és que el Govern ha actuat i ha burlat els seus dos socis com ha volgut demostrant que l’etiqueta d’esquerra, és simplement això una etiqueta. De fet Erc i els Comuns van fer possible la seva formació de Govern i recentment el pressupost, a canvi d’uns compromisos que passaven entre altres coses per l’oposició dels dos a l’ampliació de l’aeroport i la defensa de criteris medioambientals que han quedat en res, però que com a bones crosses socialistes seguiran amb el seu suport com objectiu de destí d’aquestes formacions. Una burla que dona idea de que s’han convertit aquestes formacions i de quin es el seu objectiu miserable com a partits.

Crec que lligar política i democràcia no seria aquest camí. Els acords entenc que s’han de complir i més si en depèn teoricament un Govern en minoria. Apart dir que no incompleix res quan és una certesa que ho fa del tot sembla un escarni en tota regla. No em posaré si era la millor solució, segons els experts alguns ho defensen altres no, però s’hauria d’explicar que la sintònia amb el Ministeri i AENA es deu perquè estan governades pel mateix partit i els mateixos interessos. Respecte la darrera paraula, també es per aquest acord previ, no perquè el Govern català tingui el vot decisori en el tema, aquest està als despatxos d’AENA, de fet aquesta era la reivindicació important, el poder decisori en aquesta infraestructura que més enllà d’ampliacions permitia un gestió autonoma sense topalls, ara la gestió segueix sent des de Madrid i evidentment amb Barajas al capdavant i la resta com a satel·lits per sempre més.

Decidir aquesta era la qüestió i això ja fa temps que s’ha convertit en una quimera més com molts altres poders que mai seran nostres en una Espanya radial i autonòmica. Per cert els nostres partits també ho saben.

Per decret.