PENSEN DEFENSAR LA LLENGUA?
El TSJC ha anul·lat part del decret que blindava el català a l’escola i diu que el castellà no pot estar subordinat entre d’altres coses.
Aquest decret del 2022 venut com un blindatge a prova de bales del Govern de Pere Aragonés ara queda molt tocat i dona la raó a l’Assemblea per una Escola Bilingüe. De fet els articles on posava el català i l’aranès com a llengües principals d’ensenyament i comunicació han quedat nuls. Alhora han quedat fora els que establien el català com a llengua prioritària per ensenyar idiomes estrangers o com a única llengua d’acollida per a alumnes nouvinguts. També l’obligació dels docents de parlar en català. Han anul·lat els que garantien una presència del castellà mínima i així ara queda com a normal i sense que una estigui per damunt l’altra. De fet el Tribunal recorda que declarar una llengua com a normal no pot suposars un desequilibri entre les dues.
Amb aquesta sentència segueix la croada per arraconar el català en el darrer lloc on estava minimament protegit per la immersió lingüística, com son les escoles. Deixa en evidència aquest decret que un cop més ens descobreix que la defensa de la llengua per part dels que considerem els nostres partits és i ha estat nul·la, nomes s’han preocupat per vendre un relat a cada atac contra la llengua catalana de que tot estava controlat i que la defensa estava asseguarada, cosa que ha estat mentida. No han controlat mai les lleis per protegir el català en qualsevol àmbit i les respostes als atacs han estat de cara a la galeria però assumint la via de portar-lo a ser residual a favor del castellà.
Espanya sempre ha actuat igual, un dels seus objectius principals ha estat afeblir al màxim la nostra llengua, no cal ser un geni per veure això. El que costa més de païr és l’acceptació efectiva dels nostres partits amb l’agreujant d’intentar sempre emmascarar aquesta no defensa amb decrets o accions que saben son el que diriem un fake que no serveixen per res.
Aquest nou cas deixa l’escola molt tocada i la immersió cada cop més dins al calaix si es que algun cop s’ha aplicat en la seva totalitat. Com en moltes altres coses la defensa queda en mans del poble i no de les seves institucions que haurien de ser les encarregades de defensar-lo i així una llengua no te massa futur.
Pensen defensar la llengua?