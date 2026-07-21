PANTALLES I RELLEUS
Un cop passat el Mundial podem veure que molts pobles per part de l’Ajuntament van instal·lar pantalles gegants per la selecció espanyola i exhaltació de la “Unidad i desmemòria”. Alhora veiem com la destitució d’una consellera de la Generalitat és fa per la porta del darrera i amb una opacitat digna d’una democràcia plena com la que ens venen dia si i dia també.
Efectivament, més de 70 municipis catalans van posar pantalles gegants per seguir la “seleccion de todos” des del carrer. Alguns com Barcelona, Tarragona, Mataró, Lleida i altres més petits. Al mateix temps la consellera de Drets Socials Martínez Bravo ha estat destituïda en silenci, una consellera que vivia entre Barcelona i Madrid, de fet la seva família mai es va mudar a Catalunya i on l’escàndol de la DGAIA i la refundació com a solució de cara a la galeria seria el seu llegat.
Coincidint amb l’escàndol d’inversions catalanes tal com 162 euros per català davant els 452 euros d’un madrileny per exemple. Una llista de 19 comunitats on Catalunya ocupa el 18 lloc, sobren les paraules. Tot això amb un Govern del mateix color que aquell que des de Madrid ens presenta aquestes inversions i que ha passat de puntetes pel tema, cosa normal. El que ja no es normal es com Junts i Esquerra han tractat amb normalitat la situació i segueixen de bracet en moltes institucions amb aquests depredadors i saquejadors oficials del territori. No tant sols això, ja que Ajuntaments governats per aquests dos partits son dels que van fer la despesa suposo per ells justificada de la pantalla gegant de la final del Mundial, segur que quan toqui el partit de costellada de la selecció catalana s’ompliran la boca de reivindicacions de seleccions, la falsedat molts cops es cruel. Aquests fets son un exemple clar de cap on van aquests partits i les seves intencions ja demostrades sobradament aquests darrers 10 anys.
Pel que fa la destitució de la Consellera que gairebé exercia el càrrec des de Madrid, fet res estrany amb un Govern català espanyolista per natura i que ha tingut el privilegi de viure un dels grans escàndols dels darrers temps com es la DGAIA i on Esquerra sembla que passava per allà sense responsabilitats. De fet tots formen part de la farsa del mateix sistema corrupte espanyol que ens domina. En qualsevol Estat democràtic normal un relleu al Govern es fa amb llum de dia, explicacions i claredat. Ja veiem que no seria el model.
La vergonya de les pantalles i relleus.