ORFES DE REPRESENTANTS
Com deia ahir el Govern català ni hi és ni se l’espera, perquè ells son i han estat part del problema durant molts anys i per rematar la feina la seva gestió ha estat fer un anunci de retorn que no es va complir, però i la oposició o teorica i invisible oposició.
Llegeixo que Junts ha ajornat la seva reunió del Consell Nacional i convoca una reunió a Perpinya amb el President Puigdemont per tractar la crisi de rodalies, la pregunta és de que parlaran, que aportaran com a novetat. Un dels motius més recurrents i explicats per la independència era precisament la gestió de les infraestructures i poder aixó revertir una situació que amb Espanya era crònica deguta a la dessidia i la falta d’inversions o promeses incomplertes dels diferent Governs espanyols, alhora que la seva negativa a cedir la gestió a Catalunya per poder decidir des de la pròximitat i pels nostres interessos i revertir la situació. Ara la situació evidentment no ha canviat i les incidències segueixen amb la seva acumulació setmana rere setmana sense remei i amb la societat catalana com a víctima.
El 2017 quan van renunciar a implementar la independència i fer possible entre d’altres coses aquesta gestió des del territori, evidentment també hi van renunciar, per tant la credibilitat ara és zero. No pots criticar el que tu ja havies denunciat i vas renunciar a canviar i apart ens vas dir que dins Espanya no canviaria mai, com de fet així ha estat fins el dia d’avui.
Molts es pregunten com és que la ciutadania no ha sortit al carrer i ha demanat dimissions i solucions, la resposta és senzilla, ningú espera res del Govern actual que com deia es part del problema, tampoc de la seva crossa repúblicana que com hem vist amb l’acord del finançament segueix preocupat per vendre un relat fals que suposo molta gent ja no compra i senzillament te un punt de miserable sense retorn. La CUP de fet ha desaparegut i tampoc se l’espera com veiem a les institucions. Tot això fa que la ciutadania se sent orfena dels seus representants i això ès el pitjor que li pot passar a una democràcia. Un Govern inexistent i una oposició sense cap tipus de credibilitat i que no ha sabut renovar-se tant de lideratges com de relats. En aquestes condicions la mobilització és francament complicada com estem veient.
Orfes de representants.