ORDRE FORA DE LLOC
La jutgessa cita a declarar el policia espanyol que va agredir una docent en una vaga a València, se l’acusa de lesions amb agreujant de prevalença de funció Pública, contra la integritat moral i contra els drets individuals.
Com mostren les imatges i sense cap dubte, el policia empeny fortament per l’esquena una manifestant i la fa caure al terra de bocaterrosa, una docent jubilada de 68 anys que va patir una ferida a la barbeta amb dos punts de sutura i contusions al tòrax i la mandíbula on encara te dificultats per menjar. Segons la policia diu que és un ús de la mínima força reglamentària i una caiguda accidental. Donen el relat d’un tall de trànsit per part dels manifestants i una incitació per part de la docent que en cap cas és veu per les imatges.
Ens trobem davant un nou cas d’abús de les forces policials, les imatges no deixen dubte i la gran quantitat de vídeos enregistrats tampoc. Aquest personatge fa un us de la violència injustificat com si estigués per damunt del bé i del mal amb una dona que no suposava cap perill, simplement estava allà d’esquena participant de la protesta i que li ha ocasionat les lesions explicades. Com a funcionari en aquest cas policial no ha respectat els drets de les persones que teòricament ha de protegir i per tant no hauria de ser hàbil per seguir amb aquesta feina. Les excuses policials delaten el seu tarannà, una forta espenta no es cap caiguda accidental, això no és la força mínima i no és veu per enlloc cap incitació de la docent. Per tant fals, i no fa més que reforçar aquest concepte de règims dictatorials sobre que les forces de l’ordre son forces de repressió i coacció a la ciutadania, cosa que evidentment i sense cap transició pel mig en molts casos es segueix mantenint com ja hem vist molts cops.
Ordre fora de lloc