Les declaracions del futbolista Killian Mbappe de caire polític, incitant a la gent anar a votar a les properes eleccions franceses per evitar la victòria de l’extrema dreta han causat reaccions com les del porter espanyol Unai Simon, i evidentment el debat es obert.

Simon recrimina al francés que demani el vot contra l’extrema dreta, i reclama deixar els temes polítics a altres persones. Ens diu que Mbappe es un jugador amb molta repercussió al món i a la societat i que ha parlat d’un tema polític, dient que tenim tendència a opinar massa de temes quan no sé si n’hauríem d’opinar o no. Dient que ell és jugador de futbol, un professional de la pilota que nomes hauria de parlar d’això. Cal dir com a dada que el seu pare es agent de la Guàrdia Civil.

Malauradament, entre els esportistes de referència i especialment en els més famosos com son el món del futbol, molts cops el nivell cultural no ès massa elevat i evidentment nomes surten de la seva boca tòpics i discursos buits de contingut. De totes maneres n’hi ha que son esportistes, però també son persones amb les seves opinions i les seves tendències, cosa que sembla Simon questiona. Segons les seves raons, un fuster nomes podria parlar de fusteria i lògicament darrera hi ha una persona que pot saber de moltes altres coses i si parlem de política, cal veure que a la vida la majoria de coses son política. No nomes son les cambres de representants o les lleis que ens afecten a tots, per tant és totalment legitim que una persona que pot gaudir de la seva plataforma davant la població pugui exposar el seu missatge que sap arribarà molt més lluny que les persones anònimes. Un altra cosa és disfressar el posicionament del porter espanyol sense mai decantar-se per res per evitar que ningú es molesti i es puguin perdre contractes amb marques o futurs clubs.

Ha de ser una decisió personal, i valenta per expressar sense por les teves idees com ha fet Mbappe i alertar en aquest cas del perill de l’ultradreta a França, segurament i això es collita propia podia haver afegit que hem arribat fins aquí per la gestió de l’esquerra molt lluny del que s’esperava de la mateixa.

En definitiva, en aquest cas un aplaudiment pel gest del jugador francés i un suspens per un jugador que sota els arguments tòpics del futbolista, amaga actuar com una persona al marge de la seva professió i en plena llibertat.

Son opinions.