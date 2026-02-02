OMNIUM, UNA DERIVA PERILLOSA
Com tots sabem, el proper dissabte viurem dues manifestacions a Barcelona per un mateix tema, el desgavell crònic del trens a Catalunya. Mateix tema però diferent enfocament, una anant a l’arrel de problema i l’altra dissimulant i desviant el mateix i Òmnium Cultural no hauria d’estar a les dues com ja ha anunciat i dividint l’independentisme en un mal moment.
La manifestació del matí convocada per l’ANC i el Consell de la República vincula clarament el problema i la solució. El desgavell de Rodalies i las seva infraestructura amb el poder real a les seves mans i una desinversió crònica hagi qui hagi a la Moncloa que ha provocat aquest caos i que no mes és podrà intentar revertir exercint el poder sense límits i sense les mans lligades a Renfe, amb les inversions que pertoquen, això com tots sabem nomes podrà ser possible amb un país independent. És una evidència ben clara i que al llarg dels anys si girem la vista enrera no te massa discussió i on nomes aquells que posen la bandera per davant de les necessitats de la gent no si sentiran cridats. A la tarda una manifestació diuen apolitica on hi seran apart de plataformes creades per l’ocasió, sindicats i partits com PSC,ERC, PP o VOX que simplement demanen millores estructurals, renúncien a l’arrel del problema i donen cobertura la relat d’Espanya, les seves excuses per la falt d’inversions i la seva predisposició a solucionar el problema en el futur.
En aquesta segona que Esquerra i Òmnium hi participin ja mostra clarament la deriva que porten aquest partit i entitat, que majoritàriament faran campanya per ella en detriment de la primera per molt que hi siguin presents. Fer o servir de coartada a l’Estat en un afer tant greu és molt trist. Pels repúblicans ja hem vist que la seva deriva no té limits, amb el seu paper com a crossa del PSOE a Madrid i volent promocionar un front d’esquerres a Madrid oblidant l’independentisme, i ara com no podia ser d’altra manera donant cobertura a l’Estat per dissimular una causa tant flagrant per defensar la independència com aquesta. Pel que fa Òmnium, crec que s’equivoca i fa un flac favor a l’independentisme volen ser a tot arreu i indica la divisió interna i com el 155 ha deixat de tocat fins hi tot entitats de la societat civil com aquestes que ja no s’atreveixen a defensar el país amb la solució de la independència al capdavant com van fer en el procès i participant de la farsa de la tarda.
Una deriva perillosa.