ODI MISERABLE

Aquest espanyolisme ranci de sempre es deixa notar a la primera oportunitat. Es el cas de Dolors Montserrat del Partit Popular ara a l’Eurocambra i com a presidenta del Comite de Peticions, i que com era d’esperar ha aprofitat per fer veure el seu odi contra la llengua catalana i Catalunya en general.

Cal dir que l’esmentada comissió permet a la ciutadania presentar demandes que siguin de qüestions de competència de la Unió Europea. Es calcula que cada any unes 1500 peticions i una ha pres el protagonisme, presentada per Ana Losada, presidenta per una Escola Bilingue, una entitat que ha batallat per aplicar el 25% de castellà a les escoles catalanes. A la petició demana l’escolarització en català i castellà i nega la immersió lingüística ja que diu discrimina als nens amb pares desplaçats temporalment a Catalunya i vulnera els seus drets lingüístics. La demanda va ser admesa i descartada ja que la Unió Europea no te competència sobre aquest tema intern.

Dolors Montserrat no la va arxivar i ja ha arribat a l’agenda del Comite tres cops. La darrera on s’analitzarà el model d’immersió lingüística a Catalunya participant una delegació d’experts, tres designats pel PP i un altre proposat per VOX, un fet que ja deixa ben clar que es contrari a qualsevol pluralitat, una comissió prèvia a la visita en el segon semestre d’un grup a Catalunya per analitzar el tema i que ja ha estat criticada, igual que l’us de la política espanyola del seu càrrec, anava dir catalana, però evidentment odiant la llengua del territori on prové no ho pot ser de cap manera.

Realment, res que durant la seva carrera política amb els Populars no hagi fet, sempre l’odi a la llengua catalana i a Catalunya per davant, i així guanyant diferents càrrecs ben remunerats per diferents institucions i seguint la seva lluita miserable en aquest cas influint en els drets de persones de la Unió Europea que han vist arraconada la seva petició per donar llum a la farsa de la discriminació del castellà a Catalunya. Realment a cap Estat del món passa que amb l’excusa de les persones de pas pel territori es lluiti contra la llengua propia del mateix territori. Tampoc passa que davant la passivitat catalana per fer complir les mateixes lleis del Parlament es permeti xenofobs de la llengua com aquests intentin fer forat i per suposat organitzar una agènda pública sobre un tema amb experts tots en la mateixa direcció contra la llengua catalana es una burla intolerable i que nomes persones sense valors i carregades d’odi com la Dolors Montserrat poden organitzar.

Un odi miserable.