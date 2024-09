ODI I MESQUINESA SINDICAL

Sense categoria

El President d’UGT a Catalunya es reafirma en les seves declaracions sobre el President Puigdemont que va fer en un acte com a membre de la llista electoral dels socialistes a les eleccions i així ratifica aquesta mesquinesa que tothom pot comprovar.

En un acte sindical que el PSC va celebrar a Barcelona, Carnero deia que va rebre la butlleta electoral a casa de Puigdemont, un senyor que està fora i assegut en un cotxe Volvo, el que vol fer patria i país entre aplaudiments de la claca, i es va preguntar perquè no es va fer la foto al maleter, cosa que sempre ha negat el President i va seguir dient que plorat va anar ell al maleter i no se si cagat o pixat, però fins a Brussel·les. De fet es va defensar dient que era una opinió personal seva i no es penedia de res.

Aquest tanoca, que per cert un líder sindical en una llista electoral de partit, ja hauria de ser una il·legalitat, ja que se suposa els sindicats son per pressionar als Governs de torn, si en formes part del partit arribem a veure la utilitat d’aquests sindicats de fireta annexes de partits polítics. En segon lloc no es pot excusar com opinió personal. Si ets candidat i en un acte electoral, les opinions a dir son les del programa del partit, no les teves personals, no parlem d’una conversa de bar amb uns amics, encara que per ell deu ser el mateix. Per altra banda si tingués uns mínims d’educació sabria que hi ha un respecte pels càrrecs institucionals com és el cas. En tercer lloc dona per bo, el tema de la fugida en maleter que el protagonista sempre ha negat i per tant sense cap prova més que les mentides interessades de la premsa espanyola ultra ho dona per realitat. Per últim demostra els valors com a persona que pot oferir qui parla amb aquest menyspreu i mal gust d’una altra assumint la reacció espanyola antidemocràtica espanyola que va provocar aquest exili, cosa que si fos democrata, que evidentment no ho és l’hauria d’avergonyir.

Aquest senyor pretén representar la classe obrera, sembla un acudit, però Espanya és així, personatges com aquest poden ocupar llocs que en altres Estats normals evidentment no estarien ni de lluny en la seva orbita.

En definitiva l’odi i mesquinesa sindical que el defineix.