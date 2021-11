La presa de pel dels nostres partits i polítics a la ciutadania no te aturador. El Conseller Giró ahir culpava de menyspreu a la sobirania del Parlament a l’Estat per tombar la rebaixa de l’IRPF, al mateix temps el Conseller Puigneró es queixa del retard del Corredor Mediterrani i de les Rodalies com si fos un altra novetat mundial.

El conseller d’economia acusa l’Estat d’aquest menyspreu ja que via Tribunal Constitucional tomba la rebaixa de l’IRPF a les rendes més baixes aprovada a Catalunya. Un fet que afavoria les families més vulnerables, dient que menysprea les diferències entre territoris per preservar la unitat. De fet afirma que tot el que aprova aquest Parlament s’ho carreguen si atempta contra el seu poder, en aquest cas la Ministra d’Hisenda va argumentar aquesta eliminació de la llei dient que les autonomies no poden crear categòries noves.

Per altra banda el vicepresident Puigneró critica contundentment a l’Estat per la inversió de Rodalies i també pel Corredor Mediterrani. Ho titlla d’escàndol com s’ha anat posposant el Corredor per més de 10 anys. Ha dit que la política es evitar la unió entre Catalunya i el País Valencià posant l’exemple que Madrid esta connectada a les dues i entre elles no. Ha tornat a demanar també el traspàs de Rodalies i el compliment de les inversions que mai es compleixen.

Es com un bucle que mai acaba, la queixa de Girò sembla que hagi baixat d’un altre planeta i no hagi vist el que ha anat passant sistemàticament els darrers deu anys sobretot amb la majoria de lleis aprovades al Parlament, no nomes les nacionals, sinó les simplement socials que han acabat als Tribunals i a la paperera. No es res nou. No ens podem queixar de la política sistemàtica del Govern espanyol de torn amb el Parlament Català, ja que es la normalitat institucional instaurada, i més que menyspreu, es la consideració que en prenen d’un Parlament buidat de poder real per legislar pels seus ciutadans. Quan el 2017 es va fer un pas enrere i es va acceptar el cop d’estat del 155, tot això anava amb el pack i amb el que es l’autonomia catalana dins l’Estat.

El mateix podríem dir de Puigneró i un Corredor que tots sabem que no volen per Catalunya i unes Rodalies que un cop acceptat el traspàs vergonyos que no incloia res, això no es culpa de Madrid, es un tema recurrent que també l’octubre del 2017 havien de pensar que seguiria així pels temps dels temps.

Tots sabem que Catalunya es una autonòmia de segona dins l’Estat i amb un tracte diferencial, ho sabem tots. Fer escarafalls d’això simplement es cinisme.