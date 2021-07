Ahir al Congreso a Madrid vam veure com Pedro Sanchez deixava un altre cop ben clar i contundent que no hi hauria cap Referèndum a Catalunya, utilitzant el terme “nunca jamas”, suposo una influència de Peter Pan que crec ja va fer el fet.

Va deixar un altre cop ben clar que si no es convencia a les 3 cinquenes parts de la cambra no hi hauria res a fer i avisava que el PSOE sempre serà al costat del NO. La reacció per la part del Govern català i concretament del President Aragonès va ser tornar a treure a la llum el 150.2 o sigui que Madrid traspassi la competència a Catalunya per fer el Referèndum i així no tocar res de la Constitució, caldria recordar que això ja es va fer i evidentment va tenir el recorregut que tothom esperava, o sigui un gran NO. Per altra banda Rufian en el seu temps de resposta li deia que també es negaven fa un temps als indults i ja son una realitat per tant no es creia el no al Referèndum. Caldria recordar al portaveu republicà a Madrid, que els indults es una cosa i un referèndum oficial i pactat es una cosa molt diferent. Un entra dins el context polític i sense repercusions legals en el tema nacional i fruit dels acords per darrera per obtenir i garantir suports a banda i banda i l’altre es el punt cabdal de l’Estat espanyol “una grande y libre” o la versió actualitzada de la indivisibilitat de l’Estat.

Per tant veiem com aquesta tàctica va ensenyant les vergonyes una rere l’altre, ja que no te cap tipus de recorregut, i la incògnita es quan la societat catalana aguantarà aquesta farsa abans d’esclatar.

No es pot seguir recuperant velles tàctiques que tots sabem on acaben, i es amb la negociació segurament a mig termini d’un nou Estatut on tot quedara “atado y bien atado” com deia aquell, i que suposarà un nou parany en aquest camí de vergonya. De fet nomes cal veure com per la part Popular parlen encara de la Guerra Civil com l’enfrontament de dos bàndols amb la mateixa legitimitat, aquest es el concepte democràtic que Madrid ens porta i que deixa ben clara la falsedat de la Transició espanyola per si algú en tenia cap dubte.

Crec que aquesta expressió del Nunca Jamas, defineix clarament el paper de l’Estat i la seva vocació democràtica i alhora la submissió per la part catalana fins a límits encara desconeguts.